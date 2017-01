Subiectele la “bac”, vîndute la colţ de stradă

Un nou scandal zdruncină sistemul de învăţămînt românesc, după ce subiectele de bacalaureat pentru proba scrisă la limba şi literatura română se vindeau la Bucureşti într-una din pieţe. Duminică noaptea, subiectele erau refăcute “pe genunchi” pentru ca ieri să ajungă la cele peste 540 de centre de examen din întreaga ţară. În urmă cu două săptămîni, dispariţia subiectelor pentru testele naţionale au costat-o pe secretarul de stat Paloma Petrescu funcţia. Faptul că pe 1 iulie subiectele de “bac” se vindeau cu 500.000 lei, iar pe 2 iulie ajunseseră pe Internet, a zdruncinat încă o dată încrederea în Ministerul Educaţiei, care nu poate asigura securitatea subiectelor din caza unor “pramatii”, după cum s-a exprimat inspectorul general al ISJ Constanţa, Narciz Amza, care consideră că în acest fel munca sutelor de dascăli este terfelită.

Prima probă scrisă la examenul de bacalaureat a debutat cu un nou scandal: subiectele se ştiau de sîmbătă. Este al doilea incident de acest fel după ce la Testele Naţionale un ziarist a reuşit să plece cu subiectele pentru proba de istorie din sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEdC), fără ca cineva să îl legitimeze. În ambele cazuri, ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău a făcut plîngeri penale, iar pentru scandalul subiectelor la Testele Naţionale secretarul de stat Paloma Petrescu a fost înlocuită cu Liliana Preoteasa. Pentru examenul de bacalaureat 2006, subiectele la limba şi literatura română au fost schimbate în ultimul moment, pentru că fuseseră divulgate înainte de începerea probei. "Duminică, 2 iulie 2006, în jurul orei 23.30, am fost înştiintat de către reprezentanţi ai cotidianului că deţin variante ale subiectelor de la proba scrisă la limba şi literatura română a examenului naţional de bacalaureat. Împreună cu inspectorii de specialitate, am verificat informaţia la sediul Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare (SNEE), iar aceasta s-a confirmat. Am decis refacerea celor trei variante de subiecte şi am organizat transmiterea, în deplină siguranţă, a subiectelor în teritoriu, ceea ce s-a şi întîmplat. Avînd în vedere gravitatea acestor fapte, am sesizat Poliţia şi Parchetul", a declarat ieri ministrul Educaţiei Mihail Hărdău. El a mai spus că plicurile cu subiectele la limba şi literatura română care au fost trimise sîmbătă, 1 iulie, la toate inspectoratele judeţene şcolare vor fi returnate la MEdC şi verificate. Ziaristul Melania Manda Svergu, şeful departamentului "Educaţie" de la "Gândul" a declarat că a cumpărat toate cele trei variante de subiecte şi baremul de verificare din Piaţa Victoriei- Bucureşti. "Cei care le vindeau erau elevi de liceu. Aflasem la o petrecere de faptul că se pot cumpăra subiectele cu 1.000 de euro. Aceasta a fost informaţia care m-a determinat să fac demersul jurnalistic şi am depistat cîţiva elevi care dau examenul de bacalaureat şi care mi-au vîndut subiectele şi baremul, în piaţă, la preţul de 500.000 de lei vechi", a declarat Melania Manda Svergu. Ea mai spus că mulţi elevi au ştiut dinainte subiectele care duminică noaptea au şi fost postate pe Internet.

Părinţi supăraţi... pe ziarişti

La rîndul său, ziaristul Eugen Chelemen şeful Secţiei "Învăţămînt" de la cotidianul "Adevărul" a declarat public că sistemul de învăţămînt din România "este total decredibilizat de această o gaşcă care conduce în acest moment Ministerul Educaţiei, de această gaşcă care nu este capabilă să asigure cele mai elementare măsuri de securitate a distribuirii subiectelor şi emiterii acestora în teritoriu. Nu cred că vor mai putea avea încredere părinţii în rezultatele acestui examen de bacalaureat care se dă cu nişte subiecte făcute pe genunchi în toiul nopţii", a mai spus Chelemen.

Dacă unii părinţi au fost dezamăgiţi de acest nou scandal pentru că subiectele au putut fi aflate atît de uşor, singurii care au făcut scandal, dar la adresa ziariştilor, au fost unii din părinţii care îşi aşteptau ieri odraslele care susţineau examenul în incinta Colegiului "Mircea cel Bătrân". Unii le-au imputat jurnaliştilor constănţeni că nu se ocupă... de alte subiecte, alţii au reacţionat violent pentru că presa a scris că s-au colectat bani pentru "protocol". Alţii au demonstrat că nu cunosc legislaţia care guvernează în această ţară ascunzînd, de ochii presei, subiectele pe care primii absolvenţi care au ieşit din examen le discutau cu colegii sau le expuneau părinţilor. La toate celelalte centre de examen atît elevii, cît şi părinţii au abordat o atitudine normală şi au fost amabili şi deschişi, mai puţin cei care îşi aşteptau copiii la "Mircea cel Bătrân". Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar General Constanţa, Narciz Amza a declarat că la Constanţa nu au existat probleme, iar scandalul nu a afectat buna desfăşurare a examenului. "Prioritatea mea este ca acest bacalaureat să nu afecteze prea tare copiii. În acest sistem se munceşte şi, din cauza unor pramatii sau mai ştiu eu cum să le spun, se duce de rîpă munca atîtor oameni. Sînt foarte mulţi colegi care muncesc din greu şi pentru asta îi stimez, îi apreciez şi, mă doare sufletul de ceea ce se întîmplă pentru că munca lor nu se vede", a declarat Narciz Amza. La rîndul său, inspectorul de limba şi literatura română a ISJ, Camelia Ciurăscu, a declarat că nu îi face plăcere să discute despre scandalul generat de vînzarea subiectelor la colţ de stradă. "Nu pot să cred că cineva încearcă în acest moment să procedeze de asemenea manieră încît să pericliteze condiţia elevilor. Ei au învăţat patru ani, s-au pregătit pentru acest moment important din viaţa lor. Nu ştim încă cine a dat subiectele, nu putem da detalii despre ceea ce s-a întîmplat însă, este de condamnat simpla idee de a interveni într-un examen naţional în acest mod", a mai spus Ciurăscu. Rămâne de văzut dacă în acest caz va fi depistată sursa "scurgerilor de informaţii" sau dacă tot.... ziariştii sînt vinovaţi, idee acreditată de unii oameni politici şi preluată, cu entuziasm, de unii constănţeni.