„Subiectele la simulare se puteau face uşor dacă elevii erau pregătiţi”

11:15:13 / 07 Martie 2014

Pe cine ( ne) pacalim?

Nu ne-am saturat inca sa ne laudam aiurea?Pe cine incercam sa pacalim? Ceausescu transmitea productii record mincinoase(50-60 de tone la porumb ), ca sa fim apreciati de tarile puternic dezvoltate, ce popor destept suntem noi, ce cercetare avem. Sunt indignat de invatamantul romanesc.De ce nu se pun primele teste in catalog, asa cum sunt ele cu note de 6,7 etc.Se repeta testul pana cand se dau teste foarte usoare, se lasa chiar sa se copieze, ca de toata lumea trebuie sa aibe 10 in catalog, ca profesorul sa fie laudat, sa dea bine la inspectorat. De ce se anunta testele?Asta face ca copii sa nu invete cate 5-6 lectii, si apoi cu o zi inainte cica recupereaza tot. Sunt suparat cand din 5-6 materii, copilul nu invata in ziua respectiva decat la una-doua materii ca are test la alea. Si parintii sunt de vina, ca vor si ei ca copilul sa aibe cel putin 9,80 media la scoala, si atunci apar si atentiile , care nu pot fi refuzate de amaratul profesor care un salariu de tot rasul, si sa fim sinceri are una din cele mai grele meserii.Simularea e realitatea(50% copii repetenti), pe care o stie foarte bine si Occidentul, si de care chiar se bucura ca nu vor avea concurenta din acest punct de vedere. Cativa destepti o sa gaseasca ei prin tarile astea amarate care sunt bune doar pentru forta de munca ieftina(muncitorii necalificati cei mai cautati in Occident in ultima perioada) si piata de desfacere( ca tot prostul trebuie sa manance). Nu sunt antiroman, chiar imi iubesc tara, dar fac comparatie cu ce invatam la vremea generatiei mele, si sunt indignat. Ne pacalim doar pe noi insine, pe copiii nostri .