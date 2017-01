Subiectele pentru testele naţionale nu vor mai fi publice

După ce a declarat că metoda subiectelor publice reprezintă una dintre cele mai inovatoare şi că are de gînd să o păstreze, ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MedCT), Cristian Adomniţei, a afirmat, sîmbătă, că intenţionează ca, de anul viitor, variantele de subiecte pentru testele naţionale să nu mai fie publice. Mai mult decît atît, tezele unice vor fi introduse încă din primul an de gimnaziu. Adomniţei a mai declarat că, deşi este mulţumit de desfăşurarea testelor naţionale, intenţionează să renunţe, anul următor, la acest format. „Organizarea testelor naţionale cu prezentarea celor o sută de variante din care trebuia aleasă una a fost o idee menită să spele obrazul MEdCT, care a fost incapabil să-şi protejeze, din punct de vedere informaţional, examenele şi acest lucru deteriorează exact spiritul învăţării”, a spus Adomniţei. Ministrul Educaţiei a mai spus că anul viitor nu se vor mai cunoaşte din timp variantele de subiecte şi în acest fel elevii vor fi obligaţi să înveţe tot, iar profesorii să-şi predea integral materia, conducerii Ministerului revenindu-i sarcina de a veghea asupra corectitudinii desfăşurării testării. „Dacă păstrarea secretului subiectelor presupune să izolez profesorii pe perioada examinării, o să o fac şi pe asta”, a adăugat Adomniţei. El s-a declarat adeptul tezelor cu subiect unic şi a spus că dacă acestea vor fi instituite încă din primul an de gimnaziu, elevul va fi evaluat constant, în decurs de patru ani, considerînd că această metodă este mai echilibrată şi mai puţin stresantă în ceea ce priveşte evaluarea cunoştinţelor acumulate de elevi. Ministrul Adomniţei a mai spus că noile propuneri, prezentate în premieră la Miercurea Ciuc, vor fi cuprinse în pachetul de legi privind învăţămîntul.