“Se povesteşte că în basmul popular a fost mulţi războinici, la care au murit mulţi boieri” pentru că “subiectul este invizibil, dar se supraînţelege”. Aceste adevăruri sînt valabile în cazul în care “Basmul popular este specia genului epic că are ca aspect povestiri şi nuvele”, iar pentru cine nu a aflat încă “Vasile Alecsandri a descoperit că românul s-a născut poet şi scriitor”. Acestea sînt doar cîteva dintre “perlele” la Testele Naţionale la disciplina limba şi literatura română, unde candidaţii au avut de tratat basmul popular “Prîslea cel voinic şi merele de aur”. Dacă ar fi să ne luăm după ceea ce au scris absolvenţii de clasa a VIII-a, am rămîne convinşi că “Basmul are o atracţie pentru cifra 3”, iar “personajele reprezintă idealuri umane, fiind pozitive... fie negative precum zmeii - semn al lăcomiei şi al simţului civic, ajungînd chiar prin furt în domeniul penalului”. Dacă luăm în considerare că zmeii furau întotdeauna merele de aur înainte de a fi culese de împărat, putem aprecia că, într-adevăr, zmeii erau “penali”, dar nu am priceput încă de ce “în basm, merele erau culese de Ştefan Tipătescu”. Dacă într-adevăr Tipătescu culegea merele, în mod sigur şi el era “penal” şi dacă o fi ajuns în puşcărie, probabil că îşi ispăşeşte şi astăzi pedeapsa.

Însă interesantă este strategia voinicului pentru a birui somnul: “Prâslea ia cu el reviste în noaptea cînd stă de pază” sau cu alte cuvinte, “era precaut deoarece şi-a pus vîrful de la săgeată în ceafă şi dosul l-a băgat în copac ca să nu adoarmă”. Numai că, aflăm de la un alt elev, “în timpul luptei fraţii au adormit, Prâslea a salvat puii protozoaicei. Zmeii au atacat în bandă, iar Prâslea i-a pîndit”. Numai că nu s-a mulţumit să îi pîndească pe zmei, ci “Prâslea conducea cu mîna dreaptă calul şi cu stînga zise”. Nici nu mai are importanţă ce spunea voinicul cu mîna stîngă, important este că “Prâslea a pregătit trei butoaie cu vin şi şi-a tăiat cu limba o bucată de carne din talpă” şi asta pentru că “basmul a fost cules de Petre Grigorescu”. Dacă respectivul gafeur ar fi citit varianta scrisă de Petre Ispirescu, cea pe care au citit-o generaţii întregi de elevi, poate că şi lucrarea la limba română ar fi semănat a lucrare şi nu a bătaie de joc. De altfel, unul dintre candidaţi a şi recunoscut că nu prea i-a fost capul la examen, scriind pe lucrarea sa “Astăzi m-am trezit, mi-am făcut mendrele şi m-am hotărît să-ţi scriu”. De aceea nu este de mirare că pentru unii absolvenţi “basmul popular a fost cules de Bobe Ispionescu”. Nu pot încheia decît cu o altă “perlă” din lucrarea, cel mai probabil, a unei domnişoare: “Cu dor de viaţă şi chef de nebunii, Marcela”. Nu mă pot abţine totuşi să îmi exprim aprecierea pentru astfel de lucrări: “Bravos, naţiune!”