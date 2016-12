Subiectul homosexualităţii rămâne închis pentru Haşotti

Senatorul liberal Puiu Haşotti a fost muştruluit public de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), care s-a autosesizat în urma declaraţiilor sale pe tema homosexualilor, care ar fi \"doar nişte oameni bolnavi\". Luat la întrebări de jurnalişti, Haşotti a spus că nu doreşte să comenteze decizia Consiliului, deoarece hotărârile instanţelor trebuie respectate: \"Am fost convocat la CNCD, am avut o discuţie cât se poate de deschisă, de corectă. Trebuie să învăţăm până la urmă să respectăm deciziile instituţiilor şi instanţelor, CNCD-ul fiind tot un soi de instanţă. Le-am şi spus la plecare că, indiferent de decizia pe care o vor lua, pentru că au luat decizia după ce am plecat eu, nu numai că nu voi contesta, dar nici nu voi comenta această decizie. Este decizia CNCD. Punct\". Întrebat dacă îşi regretă afirmaţiile, Haşotti a replicat că pentru el subiectul este închis definitiv şi irevocabil. Acelaşi răspuns l-a dat şi la întrebarea dacă ştie că organizaţia ACCEPT intenţionează să conteste în instanţă decizia CNCD. De asemenea, senatorul a spus că aşteaptă discutarea în Parlament a propunerii legislative pentru reglementarea parteneriatului civil între heterosexuali şi între persoanele de acelaşi sex a deputatului Remus Cernea. Amintim că CNCD a apreciat, miercuri, că declaraţia senatorului Haşotti referitoare la homosexuali se încadrează în limitele libertăţii de exprimare, dar nu conţine elemente de incitare sau ameninţare la adresa vreunei comunităţi. Consiliul director al CNCD condamnă însă public astfel de declaraţii, considerându-le ca fiind homofobe.