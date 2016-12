Submarin cu pedale

O echipă de ingineri francezi a testat un submarin fără motor, acţionat numai prin forţa muşchilor pilotului său, relatează presa de la Paris. Inventatorul Stephane Rousson a testat submersibilul cu pedale, ”Scubster”, pe riviera franceză şi îl va prezenta în SUA, la campionatul mondial de submarine de acest tip. Submarinul galben are o lungime de 3,5 metri şi aminteşte de un film cu James Bond. Propulsat de două elice conectate la pedale, submersibilul poate atinge o viteză de până la opt kilometri pe oră, dacă pilotul este în formă fizică bună şi se poate scufunda până la şase metri. Vasul este închis ermetic, iar pilotul are nevoie de un tub de oxigen pentru a respira. În weekend, Scubster a stat sub apă timp de o oră, în Marea Mediterană. Nu se ştie încă dacă submarinul va avea succes comercial, dar Rousson crede că va atrage atenţia proprietarilor de iahturi cu ”submarine de buzunar”. Rousson a mai inventat o bicicletă cu elice ce pluteşte pe apă.