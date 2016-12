Submarinul „Delfinul“ va fi readus la viaţă

Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a declarat, ieri, că, în cel mai scurt timp, vor fi demarate procedurile pentru operaţionalizarea submarinului „Delfinul“. „Anul acesta vor intra într-un program de modernizare, pe un program multianual, una dintre fregate şi submarinul „Delfinul“. Este nevoie de un program multianual şi demarăm acest proces în 2014. Pentru a realiza programul multianual trebuie să facem evaluările necesare, dar am alocat banii pentru ca el să poată începe. Prin bugetul Ministerului Apărării, am alocat în acest an peste un miliard două sute de mii de lei pentru modernizarea şi restructurarea tuturor capabilităţilor pe care le avem la trei categorii de forţe. (…) Modernizarea înseamnă reparaţii capitale şi dotarea fregatelor cu armamentul necesar pentru a putea îndeplini orice operaţiune militară pe mare“, a declarat Mircea Duşa.

„DELFINUL“ Submarinul „Delfinul“ a fost construit în URSS şi predat României în 1985. El a costat 40 de milioane de dolari şi a fost adus în ţară în secret. „Delfinul“ se numără printre cele mai moderne submarine din Marea Neagră, clasa Kilo, respectiv vânător de submarine nucleare, din care face parte, fiind una dintre cele mai apreciate în lumea militară. Este complet învelit într-o alveolă din cauciuc, instalaţiile sunt foarte silenţioase şi are o rază de acţiune de cinci ori mai mare decât submarinele din clase similare din dotarea NATO. Delfinul are 72,9 metri lungime, 10 metri lăţime şi este proiectat după metoda picăturii de apă alungite. Dată fiind forma sa, submarinul înaintează mai uşor în imersiune şi mai greu la suprafaţă. Submarinul poate lansa 18 torpile în 6,4 minute şi mai poate lua la bord 24 de mine speciale. În timpul unui test în Marea Neagră, avioane americane specializate nu au putut depista submarinul scufundat, spre surprinderea comisiei. Din 1996 submarinul „Delfinul“ stă la cheu deoarece a fost epuizată perioada de viaţa a acumulatorilor motorului.