Subprefecţi de umplutură

Pe durata mandatului lui Liviu Brăiloiu, care a condus Prefectura Constanţa fără probleme, cei doi subprefecţi din dreapa şi din stînga sa au făcut oarecum figuraţie. Sarcinile încredinţate, la vremea respectivă, domnilor Palaz şi Iustian fiind limitate, Brăiloiu s-a descurcat, practic, de unul singur în plan decizional şi organizatoric. Cu alte cuvinte, fostul prefect a dovedit că poate să-şi exercite atribuţiile şi fără prea multe ajutoare. Cel puţin domnul Mircea Iustian, ca să dau un singur exemplu, nu şi-a găsit, în perioada menţionată, niciodată locul în schemă! Era şi firesc ca, în aceste condiţii, să nu se simtă în largul lui! De altfel, în cazul domniei sale, poate mai puţin la Claudiu Palaz, fişa postului a stîrnit numeroase dispute şi comentarii generate de starea de nemulţumire care pusese stăpînire pe PD-L Constanţa. Deşi avea doi subprefecţi în funcţiune, conducerea formaţiunii politice amintite trăia un profund sentiment de frustrare, pentru că cel puţin unul dintre ei figura pe post de “mînă moartă”! Realitatea a demonstrat, practic, că doi subprefecţi sînt prea mulţi în condiţiile cerinţelor actuale, cînd, nu-i aşa, premierul Boc ne ţine lecţii despre necesitatea restructurării schemelor stufoase de personal. În cazul de la Constanţa, subit, dar în conformitate cu politica parşivă a Guvernului, atunci cînd este vorba despre oamenii lor, subiectele legate de jumulirea bugetului de stat sînt trecute sub tăcere. Cît timp a fost prefect, Liviu Brăiloiu a adus în discuţie acest subiect, criticînd cu vehemenţă surplusul de subprefecţi din teritoriu. Într-o anume ipostază, a intenţionat să renunţe la unul dintre ei, dar acest lucru nu a fost posibil din cauza criteriilor impuse de algoritmul politic. Mircea Iustian trebuia păstrat în funcţie cu orice preţ! După cum am mai scris, domnia sa a fost beneficiarul direct al algoritmului politic. Paradoxal, la vremea respectivă, era mai important pentru pedelişti ca Iustian să rămînă în funcţie decît Claudiu Palaz, adoptat din mers de partidul lor. În condiţiile în care disputele interne pentru putere fuseseră scăpate de sub control, eventualele pretenţii ale domnului Iustian la şefia partidului ar fi generat probleme în plus. Aşa că, pentru a i se da mînă liberă doamnei Stavrositu, Mircea Iustian a fost “promovat” subprefect! Dată fiind situaţia politică creată după ruperea coaliţiei, e clar că fostul liberal a căzut din nou în picioare. După cum bate vîntul, rămîne bătut în cuie pe poziţia de subprefect. În ce priveşte cel de-al doilea post, credeam că ministrul Blaga o să-l taie din schemă din motive de criză. Aiurea! Dacă era vorba de personal bănuit că a fost binecuvîntat de PSD, ar fi tăiat în carne vie, arătîndu-se vădit îngrijorat de soarta banului public! Cum posturile sînt ale PD-L, vrea prefect cu doi subprefecţi în coadă! Dacă tot e Palaz competent în toate cele ce sînt, la ce le mai trebuie încă un subprefect? Nu ar fi, desigur, primul caz în care pedeliştii se pierd pe drum de la vorbe la fapte! În perspectiva alegerilor prezidenţiale, este foarte important ca, pe lîngă prefect, conducerea PD-L să mînuiască la Constanţa doi subprefecţi, eventual, specialişti în autocare, după cum spunea Dan Nica! În contextul noilor sarcini şi cerinţe de partid, subprefecţii s-ar putea să nu mai fie de umplutură, cum s-a întîmplat pînă acum. Lumea e pusă pe treabă. Claudiu Palaz, noul prefect, a percutat întocmai şi la timp. Cu binecuvîntarea sa, au fost repuşi în funcţii doi consilieri ai PD-L Mangalia. Înţeleg că au început pregătirile pentru organizarea referendumului privind debarcarea primarului Tusac!