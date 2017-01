Subprogram în oncologie cu tehnologie de vârf

Din această lună, Ministerul Sănătăţii (MS) are prevăzute fonduri de aproape zece milioane de lei pentru plata unor investigaţii care folosesc tehnologie de vârf în oncologie, astfel încât să poată fi urmărită eficacitatea tratamentului administrat bolnavilor, dar şi pentru depistarea unor tumori primare. Directorul general pentru asistenţă medicală din Ministerul Sănătăţii, Carmen Şotângă, a declarat, ieri, că acest subprogram introdus pentru prima dată de către MS în cadrul programului naţional de oncologie vizează investigaţia cunoscută sub numele PET-CT. Această investigaţie este utilizată în oncologie pentru monitorizarea tratamentului bolnavilor de cancer. “Există un număr mare de bolnavi oncologici pentru care MS cheltuieşte foarte mulţi bani. Pentru a vedea dacă acest tratament este eficient, ministrul Sănătăţii a hotărât instituirea acestui subprogram”, a spus Şotângă. Ea a precizat că pacienţii vor fi selecţionaţi pe baza unor criterii medicale stabilite de către specialiştii oncologi. În funcţie de rezultatul analizei, specialiştii vor hotărî dacă această investigaţie este necesară.

COSTUL MEDIU ANUAL PENTRU UN BOLNAV ESTE DE 4.000 DE LEI, IAR VALOAREA TOTALĂ A SUBPROGRAMULUI ESTE DE 10 MILIOANE DE LEI, RESPECTIV APROXIMATIV 2,5 MILIOANE DE EURO

Până acum pacienţii plăteau integral investigaţie PET-CT, care costă între 1.000 şi 1.200 de euro. MS are în plan realizarea a aproximativ 2.500 de investigaţii pe an. “În cazul în care sunt mai mulţi bolnavi care au nevoie de această investigaţie PET-CT, MS va căuta soluţii, mergând chiar până la suplimentarea fondurilor”, a mai spus Şotângă. Ea a precizat că până în prezent există la nivel naţional două centre private care au aceste aparate, respectiv la Bucureşti şi Oradea. “MS a virat deja fondurile pentru realizarea acestor investigaţii, iar Casele de asigurări de sănătate vor face contracte cu aceste centre. Nu sunt obligaţii să decontăm toată suma cerută de centre, de aceea vor fi nişte negocieri de contracte. Am vrea ca suma pe care o alocăm centrelor să fie suficientă, iar bolnavii să nu plătească în plus”, a mai spus directorul MS.