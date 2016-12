Subprogram special pentru pomicultură

România va avea un subprogram destinat pomiculturii, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, a anunţat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. Potrivit afirmaţiilor ministrului Agriculturii, România încă are un mare potenţial în domeniul pomiculturii, chiar dacă rezultatele economice sunt încă departe de acest potenţial. „Ceea ce încă ne lipseşte este organizarea de piaţă, astfel încât să avem un grup de producători, să avem centre de colectare, sortare, ambalare, dar şi condiţionare. Cred că, dacă am avea o asociere mai bună, am putea să găsim produse româneşti mult mai competitive şi ca preţ, dar şi din punctul de vedere al calităţii”, a spus Constantin. Oficialul s-a pronunţat pentru finanţarea afacerilor din bazinele pomicole în sistem integrat, de la etapa de producţie, până la cea de desfacere. „Vom finanţa prin subprogram astfel de afaceri integrate, afaceri în care nu finanţezi doar producţia sau doar colectarea sau doar marketingul, ci integrat, pe tot lanţul de producţie, ca să ne asigurăm că tot ceea ce producem poate să ajungă la un preţ competitiv, pe piaţa internă sau externă”, a spus ministrul Agriculturii. Consiliul Judeţean Constanţa derulează cu succes, de câţiva ani, programul „Refacerea livezilor dobrogeane”, în cadrul căruia s-au plantat pomi fructiferi în curţile grădiniţelor, şcolilor, liceelor şi bisericilor din întreg judeţul. (D.A)