Substanţe pentru fabricarea bombelor, cumpărate de la magazine de cosmetice

Najibullah Zazi, şoferul de autobuz din Denver bănuit a fi autorul complotului terorist împotriva sistemului de transport din New York, intenţiona să fabrice bombe din peroxid de hidrogen şi acetonă, pe care le cumpărase de la magazinele de cosmetice, relatează ”Washington Post”. Folosindu-se de interceptări ale convorbirilor telefonice şi ale e-mailurilor, de înregistrări cu camera ascunsă şi de bonurile de la vînzători, anchetatorii au reuşit să definitiveze imaginea lui Najibullah Zazi, un bărbat afgan în vîrstă de 24 de ani, pe care îl acuză de conspiraţie, alături de alţi trei complici, pentru a realiza arme de distrugere în masă sub forma unor bombe cu peroxid de hidrogen. Zazi era în legătură cu militanţi al-Qaida din Pakistan şi cumpărase şi testase un preparat volatil din substanţe chimice înainte de a pleca din Denver, unde locuia, la New York, au precizat anchetatorii.

Poliţia locală şi agenţii federali se află în căutarea mai multor suspecţi, vizitează depozite şi companii ce vînd substanţe chimice şi interoghează membrii comunităţii imigranţilor afgani din New York, Denver şi din zona Washingtonului. Autorităţile nu au stabilit însă dacă Zazi a detonat în cadrul testelor efectuate substanţele explozibile, aşa cum au procedat anterior alţi presupuşii terorişti. Pentru prima oară de cînd cazul a fost făcut public, în urmă cu o săptămînă, anchetatorii au declarat că au descoperit un fişier pe calculatorul lui Zazi în care se făcea o descriere a substanţelor explozibile, inclusiv a triperoxidului de triacetonă, folosit în atentatele de la Londra din 2005. Zazi a accesat documentul în iunie şi iulie de pe laptopul său, căutînd pe Internet informaţii despre acidul clorhidric. Zazi şi trei complici neidentificaţi au cumpărat cantităţi neobişnuit de mari de peroxid de hidrogen şi acetonă în iulie şi august, de la magazine de cosmetice din oraşul Aurora şi din împrejurimile acestuia, în statul Colorado, au precizat anchetatorii.

Vameşii americani care iau mită expun SUA unui risc sporit de atentate teroriste

Corupţia din serviciile vamale ale SUA expune cetăţenii americani unui risc foarte mare, deoarece facilitează pătrunderea în ţară a imigranţilor ilegali, dar şi a unor posibili terorişti, avertizează poliţia federală (FBI). Odată cu depistarea vameşilor americani corupţi care permit intrarea în SUA a imigranţilor ilegali contra unor sume de bani, FBI îşi manifestă îngrijorarea că această practică ar putea conduce la pătrunderea unor terorişti sau materiale care ar putea fi folosite în atacuri teroriste. La graniţa dintre SUA şi Mexic, o cameră de supraveghere instalată de FBI a surprins cum un camion plin cu imigranţi ilegali a oprit în dreptul ofiţerului vamal Michael Gilliland şi a trecut frontiera, fără a fi controlat, în schimbul sumei de 100.000 de dolari. De asemenea, în Texas, un adjunct al şerifului a fost prins în flagrant ca urmare a unei operaţiuni sub acoperire a FBI. ”Poţi să-mi plăteşti mie aici sau vii cu mine şi să plăteşti judecătorul”, i-a spus adjunctul şerifului unui agent FBI sub acoperire care se dădea drept cetăţean mexican. ”Deci, aici taxa este de 150 de dolari”, a precizat el. ”Nu trebuie să-ţi faci griji despre tribunal sau altceva”, a adăugat el, după ce i s-a înmînat mita.

Potrivit FBI, vameşii corupţi, care sînt dispuşi să-şi trădeze meseria pentru o sumă de bani, reprezintă un pericol foarte mare pentru securitatea naţională. ”Fie că este vorba despre un camion plin cu stupefiante sau componentele unei arme de distrugere în masă. Trebuie să ştim ce sînt. Trebuie să avem asigurări că graniţele noastre sînt sigure”, a precizat adjunctul directorului Diviziei de Investigaţie Penală din cadrul FBI, Kevin L. Perkins. Autoritatea americană a Vămilor este una din principalele instituţii care este cercetată îndeaproape. Aceasta reprezintă principalul element în lupta împotriva imigraţiei ilegale. În prezent, FBI a anunţat că investighează peste 100 de astfel de cazuri de corupţie. Începînd din 2004, 94 de oficiali federali din cadrul serviciului vamal au fost acuzaţi de corupţie.