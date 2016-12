Substaţia de Ambulanţă Cobadin, funcţională

TIMP DE INTERVENŢIE REDUS Anul trecut, în luna mai, la Cobadin se înfiinţa substaţia Serviciului Judeţean de Ambulanţă, în comună fiind detaşate două ambulanţe care să poată răspunde într-un timp cât mai scurt solicitărilor venite atât din Cobadin, cât şi din localităţile învecinate. „Decizia aducerii celor două ambulanţe s-a dovedit a fi extrem de bună, având în vedere că timpul de răspuns la solicitări a scăzut de zece ori. Mai mult decât atât, am putea spune că Serviciul Judeţean de Ambulanţă a făcut şi reduceri de cheltuieli, mai ales în ceea ce priveşte combustibilul, pentru că ambulanţele nu mai sunt nevoite să vină de la Constanţa sau Medgidia, pentru ca ulterior să se întoarcă”, a declarat primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi. El a precizat că, până la sfârşitul anului 2012, cele două ambulanţe nu au putut fi funcţionale non-stop. „Din lipsă de personal, cele două ambulanţe au funcţionat mai bine de jumătate de an conform unui program stabilit cu reprezentanţii Serviciului Judeţean de Ambulanţă. Începând cu ianuarie 2013, problema personalului a fost rezolvată, astfel că ambulanţele sunt 24 din 24 de ore la dispoziţia celor care au probleme de sănătate”, a explicat primarul.

SPRIJIN LOCAL Substaţia Cobadin, cu cele două ambulanţe, are baza în curtea dispensarului din comună. „Având în vedere efortul pe care l-au făcut cei de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, care au adus aici cele două unităţi mobile şi au asigurat personalul care se deservească cele două ambulanţe, am considerat că este şi obligaţia autorităţii locale de a crea cele mai bune condiţii. În acest sens, cu fonduri din bugetul local am construit în curtea dispensarului un garaj pentru cele două ambulanţe”, a spus primarul. El a adăugat că, în perioada următoare, la Cobadin ar urma să mai sosească şi o a treia ambulanţă, prin programul transfrontalier derulat de Consiliul Judeţean Constanţa. „Cele trei ambulanţe vor acoperi toate problemele ce pot apărea în Cobadin şi localităţile învecinate”, a afirmat Telehoi.