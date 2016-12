Subtraversare a drumului naţional Constanţa – Ovidiu

Investiţia de peste cinci milioane de euro pentru resistematizarea traficului rutier pe care urmează să o realizeze reprezentanţii celor de la Carrefour şi Metropolis a intrat într-o nouă etapă. În cadrul şedinţei de ieri a Consiliului Local Municipal (CLM) Constanţa, consilierii locali au aprobat o hotărâre prin care CLM a primit de la Carrefour şi Metropolis 600.000 de lei pentru achiziţionarea unor terenuri din zona Centrului Comercial. “Este îmbucurător faptul că am reuşit atragerea a 600.000 de lei pentru a acorda despăgubiri persoanelor care au terenuri în zona Carrefour, pentru realizarea sistemului de subtraversare a drumului naţional. Important este că nu facem nimic pe banii comunităţii. Toată investiţia se face pe banii celor de la Carrefour”, a declarat primarul Radu Mazăre. Proiectul este unul benefic, cel puţin din punct de vedere al fluidizării traficului din zonă. După deschiderea Centrului Comercial Tom, pe drumul naţional Constanţa - Ovidiu se creau numeroase blocaje rutiere. Reprezentanţii administraţiei locale au avut numeroase discuţii cu cei de la Carrefour pentru găsirea unei soluţii de rezolvare a problemelor de trafic. Iniţial s-a vorbit despre înfiinţarea unui sens giratoriu, însă după mai multe studii şi analize de trafic s-a ajuns la concluzia că un sens giratoriu nu poate rezolva întreaga problemă. “Este poate cea mai importantă cale de acces în municipiul Constanţa şi cea mai folosită intrare de către turiştii care vin în staţiunea Mamaia. Discuţiile cu investitorii s-au întins pe o perioadă destul de mare dar, în cele din urmă, am reuşit să îi convingem să facă investiţia”, declara, la mijlocul acestui an, viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău. De atunci au fost aprobate o serie de hotărâri care să permită celor de la Carrefour să realizeze investiţia. Acum, când municipalitatea are şi banii pentru exproprieri, nu mai rămâne decât să intre în posesia terenurilor pe care, ulterior, să le concesioneze către Carrefour pentru demararea lucrărilor la sistemul de subtraversare, care va face uitate ambuteiajele generate mai ales în timpul verii. După finalizarea lucrărilor, toate terenurile pe care se desfăşoară investiţia privată, cu tot cu infrastructură, vor reveni la autorităţile locale, sistemul de subtraversare fiind o investiţie de interes naţional. Potrivit reprezentanţilor autorităţii locale, lucrările la sistemul de subtraversare a drumului naţional vor începe cel mai probabil anul viitor, urmând ca, până atunci, Primăria Constanţa să rezolve problema terenurilor şi tuturor celorlalte avize necesare demarării investiţiei.