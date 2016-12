„Subvenţia” lui Boc, bombă cu ceas

ASISTENŢĂ JURIDICĂ GRATUITĂ Câteva mii de constănţeni s-au bucurat în 2010 şi 2011 că au beneficiat de ajutoarele de căldură venite de la Guvern. Având salarii sau pensii care se încadrau în grila impusă de Boc, aceştia aveau, pe lângă apartamente, şi câte o cotă indiviză din alte imobile, pe care o moşteniseră. În anul 2011, Boc a dat o ordonanţă prin care cei care aveau două proprietăţi imobile, fără alte precizări privind forma proprietăţii, nu puteau beneficia de ajutoarele de încălzire. „Pentru că nu existau precizări în Lege, s-a considerat că pot beneficia de subvenţiile de la Guvern oamenii cu venituri mici care nu au două proprietăţi întregi ci o singură proprietate întreagă şi o parte mică dintr-o altă proprietate. Acum s-au trezit cei de la Ministerul Muncii şi cei de la Curtea de Conturi să spună că o cotă indiviză înseamnă o a doua proprietate completă. Au emis decizii de impunere către 2.000 de familii din Constanţa, care afectează 5-6.000 de oameni, şi le cer banii înapoi”, a declarat primarul Radu Mazăre. El s-a arătat extrem de indignat de atitudinea reprezentanţilor Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), aflată în subordinea Ministerului Muncii, care a emis, în fapt, deciziile de impunere. „Le spun tuturor celor care au primit astfel de decizii de impunere: Nu daţi niciun ban înapoi, oameni buni! Am votat în şedinţa de consiliu o hotărâre prin care vom acorda asistenţă juridică gratuită pentru toţi cei care au primit asemenea decizii. Mergeţi şi depuneţi aceste decizii acolo unde aţi depus cererile de ajutoare de încălzire. Tot acolo veţi fi preluaţi de un avocat din partea primăriei, care va contesta în instanţă acest abuz”, a spus Mazăre. Dacă nu ar fi de plâns, întreaga situaţie ar genera râsul, întrucât deciziile de impunere eliberate de AJPIS contrazic tocmai o adresă emisă de instituţia ierarhic superioară - Ministerul Muncii -, care a comunicat Primăriei Constanţa că proprietarii care deţin cote indivize dintr-un imobil pot beneficia de ajutor pentru căldură în baza legilor lui Boc. „Consiliul Local Constanţa va face o sesizare penală directoarei Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa, Laura Constandin, pentru că nu avea voie să emită, conform legii, asemenea decizii de impunere. Potrivit legii, numai primarul poate emite asemenea decizii de impunere. În aceste condiţii, directoarea şi-a depăşit atribuţiile legale”, a explicat Mazăre.

CE SPUN OAMENII Printre constănţenii afectaţi de deciziile date de AJPIS Constanţa se numără şi familia Musa. Peste noapte, Nida şi Nurhan Musa s-au trezit că trebuie să plătească vreo câteva sute de lei pentru simplul fapt că anul trecut au beneficiat de subvenţie la căldură din partea fostului guvern portocaliu. Nida Musa a declarat că, anul trecut, când a depus declaraţie pe proprie răspundere, s-a interesat care sunt condiţiile pentru a primi subvenţie la încălzire şi concluzia a fost că se încadra în criteriile cuprinse în lege. Mai mult decât atât, ea spune că scrisoarea primită de la primarul Radu Mazăre a lămurit-o pe deplin că poate primi ajutor pentru încălzire. „Soţul meu a primit o moştenire indiviză după moartea părinţilor săi şi, conform scrisorii, mă încadram la beneficiarii care deţin cotă parte din clădiri sau alte spaţii locative de domiciliu. Nu este normal să ne ceară banii înapoi după un an. Intenţionez să-mi apăr drepturile. Îi mulţumesc primarului că ne oferă consiliere juridică. Acum ştiu care sunt următorii paşi. În termen de 30 de zile pot să depun contestaţie la această decizie, ceea ce voi şi face”, a declarat Nida Musa. Cazul familiei Musa poate fi considerat fericit pentru că are de plătit doar câteva sute de lei; în schimb o altă familie din Constanţa a primit o decizie prin care trebuie să înapoieze AJPIS aproape 1.900 de lei, reprezentând subvenţia la căldură acordată de stat atât pentru 2011, cât şi pentru 2010. „Eu nu am de unde să plătesc suma asta. Am o pensie de la stat de 350 de lei după 37 de ani de muncă în comerţ. Mai bine îmi dădea pensie decât să primesc, de la guvern, ajutor la încălzire”, a declarat constănţeanca.