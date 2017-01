Subvenţia de 20% ar putea fi luată în calcul pentru obţinerea creditului ipotecar

Potrivit unui proiect pentru modificarea OUG 51/2006 elaborat de Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului (MTCT), subvenţia de 20% pe care statul o acordă tinerilor sub 35 de ani pentru construirea de locuinţe ar putea fi luată în calcul la stabilirea solvabilităţii bancare, în acordarea creditelor ipotecare. Proiectul de modificare a OUG propus de MTCT prevede şi scurtarea procedurii de acordare a subvenţiei pentru construcţia de locuinţe proprietate personală pentru eliminarea birocraţiei. În plus, cei ale căror cereri de acordare a subvenţiei nu au fost aprobate, vor avea dreptul la contestaţie. Actul normativ prevede acordarea, pentru tinerii sub 35 de ani, a unei sume de maximum 10.000 de euro pentru construirea unei locuinţe personale, respectiv 20% din valoarea locuinţei. Beneficiarii subvenţiei sînt tinerii care au vîrsta de pînă la 35 de ani, la data depunerii documentaţiei, persoanele sau familiile rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii, din cauza unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi, persoanele şi familiile evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecări de teren, seisme, inundaţii şi persoanele sau familiile evacuate şi chiriaşii din locuinţele ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului. Subvenţia se acodă la finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari, iar plata se face pe baza devizului general şi a situaţiei de plată a lucrărilor. În cuantumul subvenţiei se ia în calcul valoarea locuinţei, conform contractului şi devizului general, fără a cuprinde garajele, indiferent de locul de amplasare a acestora, şi anexele gospodăreşti nelegate structural de clădire. Pentru a primi suma de bani, titularul contractului de construire a locuinţei sau membrii familiei acestuia trebuie să nu fi primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru construirea sau cumpărarea unei locuinţe, să nu deţină în proprietate o locuinţă cu o suprafaţă construită mai mare de 50 mp, să fie prima locuinţă construită prin credit ipotecar, să deţină un drept real asupra terenului pe care se realizează construcţia şi să prezinte autorizaţia de construire, inclusiv contractul de execuţie a locuinţei încheiat cu un antreprenor de specialitate autorizat. În cel mult 15 zile de la data primirii cererilor de acordare a subvenţiei, consiliile locale le vor transmite ministerului de resort care, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, va comunica consiliului local respectiv numele persoanelor ale căror cereri au fost aprobate. Consiliile locale vor lua în evidenţă şi vor analiza solicitările de subvenţii pentru construcţia de locuinţe, care vor fi amplasate pe terenuri aflate în raza administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară activitatea. Listele persoanelor care pot beneficia de subvenţie vor fi afişate la sediile consiliilor locale.