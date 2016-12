Subvenţie la hectar de 118 euro?

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) vrea să acorde în acest an din bugetul intern plăţi naţionale directe complementare (PNDC), astfel încât sprijinul pe suprafaţă alocat agricultorilor să ajungă la o valoare apropiată de cea din 2009, respectiv 117-118 euro pe hectar. \"Posibilitatea pe care credem că am găsit-o pentru a acorda şi anul acesta plăţi naţionale directe complementare, atât pentru culturi, cât şi la hectar, este aceea de a rearanja anumite surse financiare din bugetul ministerului. Astfel, vrem să acordăm un sprijin care să vină în completarea SAPS, care să ne permită să ne apropiem de nivelul de anul trecut\", a declarat vineri ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, după o întâlnire cu reprezentanţi ai fermierilor români. În acest context, ministerul de resort ar putea acorda 81 euro pe hectar din fonduri europene, iar diferenţa până la 117-118 euro pe hectar să fie asigurată din bugetul MADR. „Am rearanjat unele sume în bugetul ministerului pentru a putea veni cu această completare a subvenţiei pe suprafaţă. Trebuie să mai facem anumite calcule şi să vedem execuţia bugetară, dar avem convingerea că am găsit sursa pentru a acoperi necesarul\", a explicat Dumitru. Ministrul de resort s-a întâlnit vineri cu reprezentanţii fermierilor români pentru a discuta revendicările agricultorilor şi pentru găsirea unor soluţii necesare evitării protestelor anunţate pentru această toamnă. De la întâlnire au lipsit reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli (FNPAR), Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli Români (LAPAR) şi ai Agrostar. \"Cred că FNPAR şi Agrostar au mai degrabă o acţiune politică şi nu urmăresc neapărat rezolvarea problemelor în mod punctual. (...) Chiar dacă solicită să discute cu primul ministru sau cu preşedintele, rezolvarea va veni tot din partea ministrului de resort. Ori este o neînţelegere a modului cum funcţionează administraţia României, ori o acţiune de sfidare a autorităţii din domeniu, respectiv MADR. Îmi exprim regretul că tocmai cei care declanşează acţiuni de protest nu au participat la discuţii\", a spus Dumitru. Astfel, Mihail Dumitru a precizat că acţiunile de protest anunţate nu sunt justificate, întrucât ministerul de resort poate rezolva aproximativ toate punctele cu solicitări ale agricultorilor, adăugând că cea mai importantă, respectiv acordarea de plăţi naţionale directe complementare, este aproape rezolvată.