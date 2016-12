Subvenţii mai mici pentru ovine şi caprine

În contextul tăierii mai multor beneficii pe care crescătorii de ovine şi caprine le-au avut anul trecut, Ministerul Agriculturii şi Dezvotării Rurale (MADR) le mai pregăteşte acestora o surpriză neplăcută. MADR ar putea acorda fermierilor plăţi naţionale directe complementare pentru ovine şi caprine în valoare de 40 de lei pe animal, pentru cererile depuse în acest an, faţă de un sprijin de 44 de lei pe animal anul trecut, în limita a 268,4 milioane de lei. Aceasta deşi la nivel oficial este recunoscută necesitatea subvenţionării domeniului. \"În prezent, structura dimensională a exploataţiilor zootehnice este încă foarte mică şi este nevoie de susţinerea activităţii de creştere a animalelor prin acordarea de sprijin financiar crescătorilor de animale\", se arată într-un proiect de hotărâre de guvern elaborat de ministerul de resort. Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli o singură dată pe an, pentru femele ovine şi/sau femele caprine care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii, respectiv efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei, iar animalele pentru care se solicită prima să fie înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei. De asemenea, animalele trebuie să fie menţinute în exploataţie la adresa menţionată în cerere, în perioada 1 iunie - 31 august.