Subvenţii pentru 15,3% din ovine şi caprine, respinse!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) a respins acordarea de subvenţii pentru 15,3% dintre ovinele şi caprinele pentru care a primit cereri, iar la bovine ponderea a fost de 7,7%, a anunţat Agenţia, după finalizarea controlului pentru cererile aferente primei pe cap de animal. Astfel, din 6,5 milioane capete ovine/caprine solicitate la plată au fost declarate eligibile 5,5 milioane capete. „Principalele nereguli constatate au fost completarea eronată a cererilor de sprijin, respectiv trecerea incorectă a codului de exploataţie sau a numărului de identificare a animalelor şi neconcordanţa dintre datele din baza naţională de date (Registrul Naţional al Exploataţiilor) şi animalele existente la faţa locului”, se arată într-un comunicat al APIA. Potrivit regulamentelor europene, trebuie efectuat un control administrativ pentru toate cererile depuse, atît pentru specia bovine, cît şi pentru specia ovine/caprine. În plus, pentru ovine/caprine este obligatoriu un control şi un supracontrol, la faţa locului. În cazul României, controlul pe teren trebuie efectuat în proporţie de 100% din efectivul solicitat la plată, pe durata aplicarii schemei de plată. APIA menţionează că, în acest an, s-a efectuat controlul pe teren pentru un eşantion de 40%, faţă de un eşantion de 10% verificat anul trecut, urmînd ca în 2009 să fie controlat un eşantion de 50%. Astfel, pentru specia bovine, a fost efectuat un control administrativ pentru toate cererile depuse. În urma verificărilor, din cele 238.000 de cereri depuse, pentru un efectiv de circa 1,4 milioane animale, au fost aprobate pentru plată un număr de 226.880 de cereri pentru un efectiv de 1,3 milioane capete bovine. Totodată, pentru specia ovine/caprine, au fost verificate 39.190 cereri depuse pentru controlul administrativ şi 15.633 de cereri în cadrul controlului în teren, ceea ce reprezintă 40% din totalul solicitărilor. Astfel, au fost verificate 2,5 milioane de capete, din care au fost declarate eligibile 1,96 milioane capete. “Anual, din eşationul extras pentru controlul la faţa locului se efectuează şi un supracontrol în procent de 10% din eşantionul supus controlului”, se spune în comunicatul instituţiei. În acest an, APIA a încheiat un acord de delegare cu Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ) potrivit căruia personalul ANARZ efectuează controlul la faţa locului pentru specia ovine/caprine, în condiţiile în care a crescut numărul de cereri şi animale pentru care s-a solicitat prima pe cap de animal faţă de anul 2007.