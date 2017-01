Subvenţii pentru berbeci şi ţapi de prăsilă

Crescătorii de ovine şi caprine vor primi bani de la stat pentru achiziţia de berbeci şi ţapi de „înaltă valoare genetică” care să îmbunătăţească performanţele raselor locale la producţia de carne. Potrivit unui proiect de ordin elaborat de Ministerul Agriculturii, spriinul financiar va fi acordat sub formă de primă la cumpărarea animalelor, atestate prin certificat de origine, şi va reprezenta 60% din preţul de achiziţie, fără să depăşească 1.000 de lei pentru fiecare animal. Berbecii şi ţapii “de înaltă valoare genetică” vor fi folosiţi la reproducţie, pentru îmbunătăţirea performanţelor raselor locale, în condiţiile în care fermierii nu obţin deocamdată randamente la nivelul celor din alte state UE. În România există potenţial şi condiţii bune pentru creşterea ovinelor, iar cererea pentru carne de ovine şi produse lactate din lapte de oaie este în creştere pe piaţa europeană, astfel că fermierii ar putea dezvolta afaceri profitabile în domeniu. În ceea ce priveşte creşterea caprinelor în scop comercial, aceasta nu are o tradiţie îndelungată în ţara noastră, dar costurile de întreţinere relativ mici şi interesul procesatorilor încurajează crescătorii să se orienteze şi spre acest domeniu. Nicolae Cioranu, preşedintele unei asociaţii de crescători de ovine din Arad, afirmă că fermierii sînt interesaţi mai mult de rasele de carne. “Anul trecut s-au adus mai mult pentru carne. În acest an, cred că va fi la fel. Carnea e mult mai uşor de obţinut decît laptele, unde ai nevoie de mînă de lucru la muls care necesită mai mult timp. Din Europa nu avem ce să aducem pentru pielicele, pentru că la noi în ţară există zona Botoşani care e renumită în acest sens. Berbeci de înaltă valoare se găsesc şi la noi, însă puţini sînt recunoscuţi”, a spus Cioranu, adăugînd că fermierii îşi vor cumpăra berbeci sau ţapi de înaltă valoare genetică din import, din state precum Franţa, Anglia sau Norvegia, dar şi de pe piaţa internă. Beneficiarii sprijinului pentru achiziţia de berbeci şi ţapi vor fi crescătorii care fac parte dintr-o asociaţie de profil, au pregătire profesională în domeniul creşterii animalelor sau sînt în curs de pregătire şi deţin un anumit număr de femele ovine sau caprine, potrivit proiectului de ordin al Ministerului Agriculturii. Cererile vor putea fi depuse pînă pe 25 noiembrie la direcţiile agricole judeţene.