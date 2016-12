Subvenţii pentru CFR Călători

CFR Călători ar putea primi în acest an, de la bugetul de stat, subvenţii de 937,18 milioane lei, mai reduse atât faţă de cele de anul trecut cât şi faţă de suma solicitată de companie, de 1,37 miliarde lei. Anul trecut, nivelul iniţial al compensaţiilor a fost de 956,25 milioane de lei, însă a fost majorat ulterior de Guvern până la 1,15 miliarde lei. Subvenţiile acoperă diferenţa dintre costurile reale ale companiei şi veniturile atrase din vânzarea biletelor. CFR Călători va primi 250 milioane lei de la buget pentru achiziţia şi modernizarea de vagoane şi locomotive, cu 47% mai puţin faţă de necesarul estimat la 473,5 milioane lei, se arată într-un proiect de hotărâre de Guvern privind aprobarea actului adiţional pe anul 2011 la contractul de activitate a operatorilor feroviari pentru perioada 2008-2011, elaborat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI). Suma va fi folosită pentru achiziţia de vagoane noi pentru trenuri de zi şi de noapte, inclusiv pentru transport autoturisme (56 milioane lei), pentru modernizarea vagoanelor (71,94 milioane lei), modernizarea locomotivelor (25 milioane lei) şi achiziţia de rame electrice (97 milioane lei). Alţi operatori, privaţi, care vor primi compensaţii sunt Servtrans (2,94 milioane lei), Regiotrans (146,76 milioane lei), Regional (21,74 milioane lei), Transferoviar (37,34 milioane lei). Subvenţiile pentru toate companiile sunt sub nivelul solicitat de acestea. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, contractele de servicii publice se încheie pentru o durată de patru ani, se aprobă de Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat, iar modificările se vor face ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an.