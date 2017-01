Subvenţiile din programul SAPARD, pierdute în hăţişurile birocraţiei

În urma misiunii de audit a Comisiei Europene (CE) în România, autorităţile de la Bruxelles au recomandat ţării noastre să suplimenteze verificările realizate înainte de acordarea de plăţi din fonduri SAPARD. „Recomandarea a fost înăsprirea controlului financiar, ceea ce înseamnă că agenţia va face nişte verificări în plus. Noile verificări nu se aplică retroactiv, ci pentru cererile de plată care sînt deja în sistem şi cele care vor fi depuse de acum încolo. În funcţie de tipul de investiţie, vor exista liste de condiţii ce trebuie îndeplinite în plus faţă de cele existente. Recomadările au venit pentru a evita riscul de a face plăţi incorecte din fonduri UE”, a declarat directorul general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), Laszlo Klarik. Acesta a arătat că, de exemplu, instituţia va verifica şi elemente care în mod normal sînt controlate de alte autorităţi. “Să luăm exemplul unei pensiuni. Agenţia verifică dacă s-a respectat proiectul de execuţie, procedurile de achiziţie şi face verificări în teren, măsurători, să vadă conformitatea construcţiei cu proiectul, ce materiale s-au utilizat şi aşa mai departe. Dar, dacă în proiect era prevăzut că pensiunea va fi de trei stele, conformitatea privind clasificarea vine de la autoritatea din domeniu, adică Ministerul pentru Turism, Comerţ şi IMM. De acum vom face şi noi verificări legate de aspectul de clasificare, cum ar fi dimensiunea camerei, mobilierul, dotările”, a explicat Klarik. Aplicarea măsurilor recomandate ar putea duce la creşterea timpului necesar pentru procesarea unei cereri de plată, adică a intervalului dintre depunerea solicitării de către beneficiar şi primirea banilor. “Sistemul va fi un pic mai birocratic. Procesarea unei cereri de plată dura în medie 60-90 de zile, dar prin suplimentarea angajaţilor şi simplificarea procedurilor am reuşit să ajungem la o medie de 30-35 de zile. Acum probabil va creşte şi va dura în medie 40-45 de zile”, a mai afirmat directorul agenţiei. Instituţia nu a mai făcut plăţi către beneficiari de circa o lună, timp în care a stabilit măsurile de îmbunătăţire a controlului, le-a discutat cu Comisia şi a făcut verificări la cererile existente deja în sistem. “De circa o lună nu am mai făcut plăţi şi vom relua probabil de săptămîna viitoare. Oricum, nu a fost depăşit niciun termen, pentru că procesarea unei cereri trebuie să dureze maxim 90 de zile de la depunerea documentaţiei complete din partea beneficiarului şi nu am trecut peste această limită”, a mai afirmat Klarik.