Subvenţiile pentru casele tinerilor vor fi introduse în bugetul Constanţei

Aparatul tehnic de specialitate al primarului Constanţei lucrează în această perioadă la proiectul de buget al municipalităţii pentru anul 2008. „Trebuie să sprijinim tinerii să obţină locuinţe şi ne străduim să introducem fonduri pentru acest proiect în bugetul local al anului viitor”, a declarat ieri primarul Radu Mazăre. El a adăugat că bugetul Constanţei pentru anul 2008 va fi dezbătut în prima şedinţă a Consiliului Local Municipal, care are loc mîine. Amintim că, la sfîrşitul lunii trecute, Radu Mazăre a anunţat lansarea, la 1 ianuarie 2008, a unui program de ajutorare a tinerilor pentru achiziţionarea de locuinţe. Programul are două componente, una privind subvenţionarea a 50% din valoarea dobînzii la creditele ipotecare pentru locuinţe mai ieftine de 100 de mii de euro, şi una care are în vedere construirea unor apartamente pentru tineri, care să fie vîndute la preţul de producţie al imobilelor, ambele variante de ajutorare adresîndu-se tinerilor sub 35 de ani. Pentru finanţarea proiectului, Primăria ar trebui să disponibilizeze două milioane de euro numai în bugetul pentru anul viitor.