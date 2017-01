Subvenţionarea protezelor de sân, respinsă de Senat

Senatorii au dezbătut ieri proiectul legislativ ce vizează modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, depus de senatorul constănţean Alexandru Mazăre. În proiect se introduce un alineat suplimentar care prevede decontarea de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) a serviciilor de montare a protezei de sân pentru femeile care suferă de cancer la sân. „În scopul înlăturării consecinţelor cancerului la sân, în pachetul de servicii de bază, în caz de boală sau de accident, se introduce proteza de sân pentru mastectomie unilaterală şi bilaterală, înlocuirea anuală gratuită, costul fiind suportat de bugetul CJAS”, se arată în textul proiectului legislativ. Proiectul nu a trecut de Senat, obţinând doar 48 de voturi pentru, 23 împotrivă şi 8 abţineri. “Fiind o lege organică, era nevoie de 69 de voturi. Acest lucru nu s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că mă opresc aici. Consider că femeile care suferă de cancer la sân trebuie ajutate. Statul trebuie să facă acest efort financiar şi să susţină înlocuirea anuală a protezelor. Voi face lobby în Camera Deputaţilor, care este for decizional, pentru ca acest proiect să treacă. Am fost acuzat în Senat că nu am inidicat sursa de finanţare. Pentru Camera Deputaţilor voi face acest lucru: fondul de rezervă aflat la dispoziţia primului ministru. Putem face şi diferite rectificări bugetare prin care se pot tăia anumite cheltuieli de la alte capitole”, a declarat senatorul Alexandru Mazăre.

DOUĂ PROIECTE PENTRU COPIII CU AUTISM, UNUL DA, ALTUL BA. Pe ordinea de zi a şedinţei Senatului s-a mai aflat un proiect pentru care senatorul Alexandru Mazăre a fost iniţiator, alături de Cristian Ţopescu, Daniel Buda, Tudor Ciuhodaru, Mircia Giurgiu, Amet Aledin şi Ibram Iusein. Este vorba despre o iniţiativă legislativă privind identificarea, diagnosticarea şi tratarea copiilor afectaţi de tulburări din spectrul autist. Proiectul a fost respins de senatori, care au adoptat, ieri, un alt proiect privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de terapie comportamentală prin care se prevede efectuarea unui screening la copiii de până la trei ani pentru depistarea precoce a tulburărilor de spectru autist. Senatorul Alexandru Mazăre a declarat că în acest domeniu exista un vid legislativ care a fost parţial acoperit prin adoptarea unuia din cele două acte normative privind copiii cu autism.