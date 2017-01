Succes al colecţionarilor constănţeni, la „HUNFILA”

Colecţionarii constănţeni, reuniţi în cadrul Asociaţiei Filateliştilor „Tomis” şi a Cartoclubului Român, Filiala Dobrogea (AFT), s-au remarcat, din nou, la o competiţie de prestigiu, de această dată organizată în Ungaria. Impresionantul concurs internaţional „HUNFILA 2011”, structurat pe mai multe clase de expunere, s-a desfăşurat, luna aceasta, la Balatonfured. Fiecare dintre cei trei participanţi tomitani - preşedintele AFT şi vicepreşedintele Cartoclubului, Gabriel-Octavian Nicolae, Victor Codreanu şi Oana Cornescu - a revenit acasă cu premii importante, care fac cinste „breslei” colecţionarilor de la malul mării.

Astfel, la secţiunea Cartofilie, exponatul lui Gabriel-Octavian Nicolae, „Cântare viţei-de-vie! Cântare vinului!”, a fost distins cu medalia de Vermeil mare şi Premiul Special al Juriului. Premiul este cu atât mai important cu cât nu s-a acordat medalia de aur, la această secţiune. De aceeaşi onoare a avut parte şi cunoscutul Victor Codreanu, premiat pentru exponatul „1914-1921. Prizonieri militari austro-ungari şi germani în lagărele din Rusia” (Istorie Poştală) cu Vermeil mare şi un premiu special. Şi Oana Cornescu a fost premiată cu Argint mare pentru exponatul dedicat cazinourilor din România, de la începutul secolului al XX-lea, „Rien ne va plus! Casinos in Romania”.

Una dintre condiţiile principale de participare la HUNFILA a fost aceea ca valoarea exponatelor să fi fost deja recunoscută de specialişti, la competiţii de gen. „Exponatul acesta are un palmares deosebit de bogat. Cu el am obţinut mai multe medalii de aur, de-a lungul timpului, ultima în 2009, la Bucureşti, dar a fost refăcut complet pentru „HUNFILA”. El cuprinde 167 de ilustrate cu subiectul vie şi vin în România, ceea ce îi conferă un plus de raritate. Este o poveste a viei şi vinului în imagini, de la cules şi obiceiuri legate de cules, procese de vinificare, până la ilustrate cu beţivi. Sunt ilustrate spectaculoase, unele foarte rare, care arată frumuseţea obiceiurilor legate de culesul viilor sau de activităţile din crame”, a spus Gabriel-Octavian Nicolae.

Competiţia HUNFILA a fost organizată de Federaţia Naţională a Filateliştilor Maghiari şi Consiliul localităţii Balatonfured, cu prilejul împlinirii a 800 de ani de la întemeierea oraşului-gazdă şi a 84 de ani de la consacrarea Zilei Timbrului.