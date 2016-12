Succes aşteptat pentru CVM Tomis

CVM Tomis Constanţa se menţine pe locul 2 în clasamentul Diviziei A1 la volei masculin, după victoria obţinută în etapa a 5-a, în meciul din deplasare cu Universitatea Cluj, desfăşurat sâmbătă. Voleibaliştii constănţeni şi-au respectat statutul de favoriţi şi s-au impus în număr minim de seturi, cu 3:0 (25:17, 25:19, 25:20). Scorul parţial este edificator pentru diferenţa de valoare între cele două echipe: Tomis are numai victorii în acest campionat, iar Universitatea numai înfrângeri! „Este un meci despre care nu am prea multe de spus. Ne-am impus destul de uşor, chiar dacă au fost şi momente dificile. Am fost însă atenţi şi nu am avut emoţii”, a declarat Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene. „A fost un meci la discreţia noastră. L-am pregătit foarte bine şi asta s-a văzut pe teren. Adversarii nu au reuşit să ne surprindă, de aici şi victoria destul de categorică”, a spus Florin Voinea, extrema Tomisului. În etapa viitoare a Diviziei A1, programată sâmbătă, CVM Tomis Constanţa va juca pe teren propriu cu Steaua Bucureşti. Au evoluat pentru CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Victor Karagyozov): Blanco - Maiyo, Began, Spînu, Voinea, Plotyczer şi Ivanov - libero (au mai jucat: Lescov, Pavel şi Zahar). Birău, uşor accidentat, nu a făcut deplasarea la Cluj-Napoca.

Celelalte rezultate înregistrate în etapa a 5-a: Remat Zalău - Unirea Dej 3:0 (25:21, 26:24, 25:23); Steaua Bucureşti - CSM Bucureşti 3:0 (25:16, 25:22, 25:19); VCM Piatra Neamţ - SCM U. Craiova 3:1 (25:17, 21:25, 25:15, 25:21); Explorări Baia Mare - U. Timişoara 3:0 (25:19, 25:21, 26:24); CSU Galaţi - Dinamo Bucureşti 0:3 (20:25, 25:27, 21:25).

Clasament: 1. Remat Zalău 15p (setaveraj: 15:0); 2. CVM Tomis Constanţa 13p (15:4); 3. Dinamo Bucureşti 13p (14:4); 4. Steaua Bucureşti 11p (12:6); 5. VCM Piatra Neamţ 11p (14:9); 6. Explorări Baia Mare 10p (12:8); 7. Unirea Dej 6p (9:11); 8. CSM Bucureşti 6p (8:10); 9. SCM U. Craiova 3p (5:12); 10. CSU Galaţi 1p (3:15); 11. U. Cluj 1p (2:15); 12. U. Timişoara 0p (0:15).