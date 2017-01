Succes clar pentru Halep în primul tur

Cotată cu a treia șansă la câștigarea trofeului la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, Simona Halep a debutat cu dreptul, bifând o victorie convingătoare în primul tur. În ciuda unui debut de partidă mai slab, tenismena constănțeană a învins-o la Melbourne, cu scorul de 6-3, 6-2, pe italianca Karin Knapp (50 WTA), după o oră şi 28 minute. La finalul întâlnirii, care s-a desfășurat pe pe arena principală a complexului din Melbourne, „Rod Laver”, Halep a mărturisit că a fost un pic nervoasă în debutul meciului: „A fost un meci greu, deoarece am fost nervoasă înainte de start. Lovitura de dreapta nu a funcţionat prea bine, dar sunt sigură că data viitoare voi juca mai bine. Mă simt bine şi sunt sigură că voi avea şansa să câştig multe meciuri aici. Sunt foarte fericită că am câştigat, pentru că întotdeauna primul tur la un turneu de Grand Slam este foarte dificil. Este pentru a treia oară în carieră în care joc meciul de deschidere dintr-un turneu de Grand Slam pe Arena Centrală. M-am simţit bine, deşi poate este mai greu să fii relaxată când vezi atâta lume. Sunt bucuroasă că am jucat aici şi am câştigat”. Halep va da piept în turul secund cu australianca Jarmila Gajdosova, locul 62 WTA, care a împiedicat un duel românesc, eliminând-o, în primul tur, pe Alexandra Dulgheru, locul 87 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4. Prin calificarea în turul secund, Halep şi-a asigurat 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 42.700 de euro.

SURPRIZĂ PRODUSĂ DE BEGU

Marea surpriză a venit din partea ocupantei locului 42 WTA, Irina-Camelia Begu, care a învins-o în primul tur, cu scorul de 6-4, 0-6, 6-1, pe Angelique Kerber (Germania), cap de serie nr. 9 şi locul 9 WTA, după o oră şi 56 de minute, românca urmând să o întâlnească în turul secund pe Katerina Siniakova (Cehia). În schimb, Sorana Cîrstea, locul 97 WTA, a pierdut, în primul tur, disputa cu Alexandra Panova (Rusia, locul 150 WTA), cu scorul de 5-7, 0-6, după o oră şi şapte minute, și va primi 10 puncte WTA şi un cec în valoare de 24.500 de euro. În noaptea de luni spre marți au intrat în luptă Monica Niculescu, locul 49 WTA, care a întâlnit-o, în primul meci de pe „Rod Laver Arena”, pe australianca Samantha Stosur, cap de serie nr. 20 şi locul 21 WTA, respectiv Marius Copil, locul 194 ATP şi venit din calificări, care urma să joace împotriva spaniolului Pablo Andujar, locul 43 ATP.