Succes convingător pentru CVM Tomis

Sâmbătă, în prima etapă din returul Diviziei A1 la volei masculin, a 12-a a campionatului, CVM Tomis Constanţa a câştigat meciul jucat pe teren propriu cu SCM U. Craiova, scor 3:1 (25:22, 25:12, 25:27, 25:16). Jocul trebuia să se încheie în trei seturi, însă gazdele s-au relaxat prematur la scorul de 22:18 în setul al treilea. Ambiţioşi, oltenii au salvat o primă minge de meci, la 24:23 pentru Tomis, au condus cu 25:24 şi au fructificat a doua minge de set de care au beneficiat. În rest, jocul a fost la discreţia gazdelor, scorul pe seturi fiind elocvent. Constănţenii au creat multe faze frumoase de volei, primind aplauze la scenă deschisă din partea spectatorilor prezenţi în Sala Sporturilor. Toţi jucătorii Tomisului au forţat serviciul, remarcaţi la acest capitol fiind Everaldo, Birău şi Pavel.

Doar în primul set craiovenii au ţinut pasul cu Tomis, în condiţiile în care antrenorul Martin Stoev a trimis în teren jucători care nu au fost titulari în ultima perioadă, ca Lescov, Pavel, Bojovic şi Everaldo. În plus, juniorul Zahar a jucat neîntrerupt în a doua jumătate a setului secund şi în setul al treilea. „Bojovic şi Everaldo trebuie să joace cât mai multe meciuri, pentru a se integra cât mai repede în grup. Noi avem deja un stil de joc, pe care ei încă nu îl cunosc foarte bine, nu s-au adaptat încă. Însă pentru a grăbi această adaptare nu sunt suficiente antrenamentele, trebuie să joace cât mai mult în meciuri oficiale. Zahar nu a intrat în meci la fel de agresiv cum a făcut-o altădată, pentru că el are capacitatea fizică de a juca în campionatul de seniori. Mi s-a părut că am văzut la el puţină teamă. Este foarte talentat, dar trebuie să muncească foarte mult”, a declarat Stoev.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am scăzut puţin turaţia în setul al treilea, pe care l-am pierdut, dar important este că am câştigat meciul. Craiova este o echipă bună şi a încercat să opună rezistenţă, ca toţi adversarii care vin aici la Constanţa ca să-şi joace şansa. Nu au ce pierde şi joacă bine, însă noi am pregătit bine meciul şi am luat toate cele trei puncte” - Marin Lescov, jucător CVM Tomis. „Nu a fost deloc o victorie uşoară, pentru că la ora actuală în volei nu mai există meciuri uşoare. Este important să ai o concentrare foarte bună, ca să controlezi meciul, dar asta nu înseamnă că meciul e uşor. Astăzi (n.r. - sâmbătă), Tomis a început foarte bine, dar ne-am pierdut puţin concentrarea în setul al treilea, ceea ce poate este uneori normal” - Everaldo Silva, jucător CVM Tomis. „A fost un meci destul de uşor pentru noi, dar şi ultimul test înaintea jocului foarte important de miercuri, cu Baia Mare. Sunt mulţumit de felul cum a jucat echipa, păcat că în setul al treilea, la 22:18, ne-am văzut învingători prea devreme. Ne-am relaxat prematur şi imediat am fost pedepsiţi de adversari. În rest, totul a fost bine” - Martin Stoev, antrenor principal CVM Tomis. „Am venit aici să facem un meci cât se poate de bun în faţa unei formaţii foarte puternice cum este Constanţa, care se bate la titlu. Ne bucurăm că am reuşit să luăm un set şi că am jucat destul de bine” - Marius Ciortea, jucător SCM U. Craiova. „Am luat un set astăzi, de asemenea în primul set am mers cap la cap cu adversarul până spre final, lucru care ne onorează, ţinând cont de valoarea echipei şi a jucătorilor din Constanţa” - Dănuţ Pascu, antrenor principal SCM U. Craiova.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Victor Karagyozov): Lescov - Maiyo, Birău, Bojovic, Pavel, Everaldo şi Ivanov - libero (au mai jucat Voinea, Zahar şi Spînu); Craiova (antrenori Dănuţ Pascu şi Claudiu Mitru): Vînătoru - Cr. Pop, I. Ion, Todor, Ciortea, Bala şi Gavrilovic - libero (au mai jucat Briscan, Ghionea, Teleleu, I. Rus şi Triculescu). Au arbitrat Aurelian Ştefu (Brăila) şi Florin Dimache (Galaţi).

Celelalte rezultate ale etapei a 12-a, prima din retur: Steaua Bucureşti - U. Cluj 3:0 (25:15, 25:18, 25:20); U. Timişoara - Dinamo Bucureşti 1:3 (16:25, 15:25, 27:25, 21:25); CSM Bucureşti - Explorări Baia Mare 3:1 (25:23, 25:21, 33:35, 25:16); Unirea Dej - VCM Piatra Neamţ 3:1 (25:23, 19:25, 25:19, 29:27); Remat Zalău - CSU Galaţi 3:0 (25:20, 25:15, 25:15).

Clasament: 1. Remat Zalău 34p (setaveraj 36:6); 2. CVM TOMIS CONSTANŢA 31p (34:9); 3. Explorări Baia Mare 23p (28:20); 4. Dinamo Bucureşti 23p (29:21); 5. VCM Piatra Neamţ 23p (27:21); 6. Steaua Bucureşti 18p (22:21); 7. Unirea Dej 17p (22:23); 8. CSM Bucureşti 16p (20:24); 9. SCM U. Craiova 12p (17:25); 10. U. Cluj 12p (17:29); 11. CSU Galaţi 6p (10:33); 12. U. Timişoara 1p (6:36).