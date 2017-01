Succes cu emoţii pentru CVM Tomis

CVM Tomis Constanţa a înregistrat sâmbătă, la Bucureşti, al treilea succes în tot atîtea meciuri disputate în Divizia A1 la volei masculin, însă victoria pe terenul Stelei s-a conturat mai greu decît se anticipa. S-a terminat Steaua - CVM Tomis 2:3 (25:21, 14:25, 21:25, 25:21, 7:15), după o partidă care a durat aproape două ore. Gazdele au început meciul fără complexe şi, până să se dezmeticească adversarii, îşi adjudecaseră deja primul set! Constănţenii au replicat imediat, câştigînd clar setul următor, apoi au preluat conducerea cu 2:1. Însă Carpen şi compania nu îşi spuseseră ultimul cuvânt, astfel că Steaua a împins meciul în setul decisiv, set în care experienţa campionilor a fost decisivă, iar Tomis s-a impus, fără probleme, cu 15:7.

„A fost mai greu decât ne aşteptam, dar aşa este în sport: câteodată joci mai bine, câteodată joci mai prost. Steaua a profitat de greşelile noastre, a avut de partea ei şi publicul, care a făcut destulă gălăgie şi ne-a dat un pic înapoi. Important e să câştigi meciul, aşa cum am făcut noi astăzi (n.r. - sâmbătă): am revenit în joc şi am câştigat! Cu siguranţă, din acest meci am avut ce învăţa”, a declarat căpitanul echipei constănţene, Radu Began. „A fost o victorie foarte greu obţinută, la fel ca anul trecut, cînd am fost conduşi cu doi la zero la seturi şi am câştigat cu trei la doi. Steaua a crescut mult în joc faţă de ce am văzut la Botoşani, dar nici Tomis nu a evoluat ca în Cupa României. Am văzut astăzi două echipe Tomis: echipa A a jucat foarte bine, echipa B a jucat slab. Am avut multe momente de joc foarte slab, în care preluarea serviciului plutitor nu a mers bine, apoi destule faze în care nu au fost greşeli tehnice, cât greşeli de decizie”, a explicat antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco.

Au evoluat - Steaua (antrenor George Grigorie): Toboşi - Oancea, I. Ion, Măcicăşan, Roşu, Carpen şi B. Rus - libero (au mai jucat: Pătran, Andrieş, D. Rus şi Brînză); CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Liovi, Began, Hernandez, Voinea, Van Lankvelt şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Renato, Dumitrache, Didorciuc şi Macovei).

Celelalte rezultate: Remat Zalău - CV Dacia Buzău 3:0; Unirea Dej - U. Cluj 2:3; VCM Piatra Neamţ – SCM U. Craiova 3-0; Dinamo Bucureşti - Torpi Tg. Mureş 3:1; Explorări Baia Mare - CVM Braşov 3:0.

Săptămâna aceasta, campioana României va susţine trei meciuri în campionat, toate trei în Ardeal: miercuri la Braşov, cu CVM, sâmbătă la Zalău, cu Remat, iar duminică la Dej, cu Unirea. De mâine voleibaliştii constănţeni îşi vor stabili cartierul general la Buşteni, de unde vor pleca miercuri la Braşov, pentru meciul din etapa intermediară, iar vineri spre Zalău, pentru “dubla” din weekend.

Clasament

1-2. Dinamo Bucureşti 3 3 0 9:1 6

1-2. VCM Piatra Neamţ 3 3 0 9:1 6

3-4. CVM TOMIS 3 3 0 9:2 6

3-4. Remat Zalău 3 3 0 9:2 6

5. Unirea Dej 3 2 1 8:3 5

6. U. Cluj 3 2 1 8:5 5

7. Steaua Bucureşti 3 1 2 5:6 4

8. Explorări Baia Mare 3 1 2 3:6 4

9. Torpi Tg. Mureş 3 0 3 2:9 3

10-12. CV Dacia Buzău 3 0 3 0:9 3

10-12. CVM Braşov 3 0 3 0:9 3

10-12. SCMU Craiova 3 0 3 0:9 3

