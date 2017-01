Succes cu emoţii pentru “tricolorii mici”

Naţionala de tineret a României a început cu dreptul pregătirea campania de calificare la Campionatul European 2009. “Tricolorii mici” s-au impus în deplasare, 2-0, cu reprezentativa similară a Moldovei, în primul meci amical disputat în acest an. Partida s-a desfăşurat la Tiraspol, pe terenul acoperit din cadrul Complexului “Sheriff”. Aflat la al cincilea joc pe banca tehnică a “tineretului”, antrenorul Emil Săndoi a început partida într-o aşezare ofensivă, 4-3-3, dar după o primă jumătate de oră controlată clar de gazed, de gazed, a reaşezat din mers echipa în sistemul 4-4-2. În aceste condiţii, jocul s-a echilibrat, iar elevii săi au fost aproape de a intra în avantaj la pauză, lovitura de cap a lui Mardare (min. 44) nimerind bara. “Tricolorii mici” au început repriza secundă în forţă şi au marcat repede prin Valentin Simion care a reluat cu capul mingea centrată din corner de Hristu Chiacu în minutul 53. Zece minute mai tîrziu, acelaşi Chiacu a marcat şi el cu un şut la colţul lung din centrare lui Sepsi. În echipa României a intrat în minutul 66 şi jucătorul Farului, Vasile Păcuraru, care nu s-a remarcat însă în mod deosebit. Pîna la finalul jocului, Săndoi a rulat întregul lot deplasat la Tiraspol, echipa noastră creîndu-şi, dar ratînd, alte cîteva bune ocazii. România: Pantilimon (86 Tătăruşanu) - Scarlatache, Ninu, Mardare, Sepsi - C. Tănase (74 Tincu), Ropotan (83 Patriche), Simion (66 V.Păcuraru) - Chiacu (76 Pălimaru), B. Stancu (80 Neagu), Keşeru (83 Bicfalvi). “Am fost nemulţumit de modul în care am inceput partida dar, după ce ne-am aşezat mai bine în teren, am echilibrat jocul, apoi am dominat autoritar repriza secundă. Am marcat de două ori şi am ratat alte cîteva ocazii. Per total sînt mulţumit de evoluţia elevilor mei, dar sînt conştient că mai este de lucru pentru a ne putea prezenta la startul preliminariilor într-o formă care să ne dea speranţe la calificarea la turneul final”, a declarat Săndoi. „Chiar mi-a făcut plăcere să joc în acest meci pentru că nu am mai jucat de mult un meci întreg. Eu cred şi sper din tot sufletul că ne vom califica la Europene”, a adăugat atacantul lui FC Nantes, Claudiu Keşeru.