Succes de participare la turneul “Oval 5“ la rugby pe plajă

În Mamaia, pe terenurile amenajate la “Arena Beach CVM”, situată în zona Cazino, s-a încheiat ieri ediţia a doua a turneului de rugby pe plajă “Oval 5“, la care au participat 25 de echipe de la 13 cluburi. Iată formaţiile care au câştigat la fiecare categorie de vârstă: U-10: CC Buftea; U-12: CS Joiţa 07 Giurgiu (locul 2 a fost ocupat de Cleopatra Constanţa); U-14: CSS 3 Steaua Bucureşti (locul 2 a fost ocupat de AS Tomitanii Constanţa); U-16: Liceul I. G. Duca Constanţa 1; U-17: Liceul I. G. Duca Constanţa 1. Rezultate înregistrate în ultima zi - categoria U-12: CS Joiţa 07 Giurgiu - Litoral Mangalia 6-1; AS Tomitanii Constanţa - CC Buftea 3-1; Litoral Mangalia - CTMR Metrou Bucureşti 5-4; CS Joiţa 07 Giurgiu - CC Buftea 5-0; U-14: CSS 3 Steaua Bucureşti - CS Buftea 5-2; AS Tomitanii - CS Buftea 6-1; CSS 3 Steaua Bucureşti - AS Tomitanii 5-3; U-17: Liceul I. G. Duca Constanţa 1 - Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Bucureşti 4-2; Liceul I. G. Duca Constanţa 1- Liceul I. G. Duca Constanţa 2 6-3; Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Bucureşti - Liceul I. G. Duca Constanţa 2 6-2.

Meciul demonstrativ de old-boys, programat în ultima zi, a opus echipele Constanţa şi Antrenorii. Prima a câştigat cu 4-1 şi a primit Cupa “Viorel Spinei”, în memoria fostului arbitru de rugby, membru fondator al Asociaţiei Sportive “Oval 5 Beach Rugby Romania“, decedat anul trecut.

Competiţia a fost organizată de Asociaţia Sportivă “Oval 5 Beach Rugby Romania“ (preşedinte Vasile Chirondojan), în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Federaţia Română de Rugby, Primăria Municipiului Constanţa, CVM Tomis Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Rugby Constanţa, Asociaţia Municipală de Rugby Bucureşti şi Complexul Cleopatra Mamaia.