Succes financiar pentru Gwyneth Paltrow în lupta împotriva cancerului

Actrița americană Gwyneth Paltrow a organizat o strângere de fonduri televizată pentru o fundaţie care luptă împotriva cancerului, iar suma obţinută, 109 milioane de dolari, este cea mai mare de la lansarea acestui eveniment bienal, a cărui primă ediţie a avut loc în 2008. Actriţa americană a fost producătorul emisiunii TV „Stand Up to Cancer“ şi a adus în studio vedete ca Jennifer Aniston, Jessica Alba, Halle Berry, Reese Witherspoon, Rob Lowe, Sofia Vergara, Will Ferrell, Robert Downey Jr., Kerry Washington, Mike Myers, Jon Hamm şi Pierce Brosnan. Vedetele au făcut apel la publicul american şi canadian să doneze bani pentru finanţarea cercetărilor pentru un nou tratament împotriva cancerului. Emisiunea a fost transmisă în direct, vineri, în SUA şi Canada.

Gwyneth Paltrow, al cărei tată a murit şi el în urma unor complicații provocate de cancer, în 2002, este producătorul executiv al acestui teledon din 2012. Suma totală strânsă în urma teledonului este de 109 milioane de dolari, cu 28 de milioane de dolari mai mult decât la ediţia din 2012 a evenimentului. Emisiunea TV a durat o oră şi a inclus concerte şi apariţii ale artiștilor Dave Matthews Band, The Who, Ariana Grande, Jennifer Hudson şi ale rapperilor Common şi Lupe Fiasco. În total, organizatorii campaniei „Stand Up to Cancer“ au strâns peste 369 milioane de dolari de la prima ediţie a teledonului.