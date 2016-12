Succes greu, dar pe deplin meritat pentru Viitorul

Viitorul Constanţa şi-a îndeplinit obiectivul câştigării celor trei puncte şi în partida din etapa a 12-a din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, disputată sâmbătă, pe teren propriu, cu Astra II Giurgiu. Aşa cum se aşteptau, constănţenii au primit o replică extrem de viguroasă din partea giurgiuvenilor, care au venit la Ovidiu cu mai mulţi jucători de la Astra Ploieşti, Oprsal, Nogo, Bănaru, Lukacs şi Matei. Ca atare, antrenorul gazdelor, Cătălin Anghel, a dorit să-şi asigure mult mai bine defensiva, începând meciul cu doi mijlocaşi cu profil defensiv, Onicaş şi Benzar. Cele două echipe au început prudent, iar primul gol a venit în urma unei faze ce nu anunţa nimic. Benzar a insistat la o minge trimisă de Oprsal spre poarta lui Gavrilaş, însă portarul Astrei a trimis mingea direct în picioarele lui Benzar, care a trimis în poarta goală de la aproximativ 10 m: 1-0 pentru Viitorul, în min. 23. Viitorul şi-ar fi putut majora diferenţa până la pauză, Rusu şi Lazăr ratând situaţii foarte bune, însă la fel de bine şi Astra ar fi putut restabili egalitatea în min. 42, când Matei a întârziat execuţia din interiorul careului, fiind deposedat în ultimul moment de Turcu. Partea secundă a fost controlată tactic de Viitorul, iar golul izbăvitor a venit abia în ultimul minut de joc, atunci când nou intratul V. Simion a şutat imparabil în vinclu, de la 20 m, stabilind scorul final. „Cred că am pierdut pe două greşeli personale grave şi am fi putut obţine un rezultat de egalitate. Nu ştiu dacă rezultatul este echitabil. Nu am fost dominaţi, iar rezultatul, chiar dacă este doar 2-0, cred că este prea mare“, a declarat la final antrenorul oaspeţilor, Imilian Şerbănică. „Mă aşteptam la un meci greu pentru că am avut mulţi jucători de la echipa mare, cu multă experienţă în Liga 1. Victoria este meritată, jucătorii au avut o atitudine bună. Efortul nostru a făcut ca victoria să ne revină“, a precizat şi Cătălin Anghel.

Au evoluat - Viitorul: Bolboaşă - Ninu, Păcuraru (60 Bejan), Larie, L. Turcu - Lazăr, Onicaş, Benzar - Cristocea (76 Albu), V. Rusu, A. Chiţu (78 Simion); Astra II: Gavrilaş - Gheorghe, Nogo, Oprsal, Vădrariu - S. Bucă, Ochia, C. Matei, V. Dinu - Lukacs, Tiago. Cartonaşe galbene: Turcu, Onicaş, Benzar / Dinu, Oprsal, Nogo, Vădrariu, Matei. Au arbitrat: Florin Ghimbăşan (Braşov), Mircea Grigoriu şi Cosmin Vatamanu (ambii din Bucureşti).