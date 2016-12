Succes important pentru CS Tomis

Victorie extrem de importantă pentru formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa în etapa a 16-a a Ligii Naţionale. Întâlnirea de sâmbătă, din Sala Sporturilor, cu HC Zalău, se anunţa crucială pentru CS Tomis în drumul spre îndeplinirea obiectivului, calificarea într-o cupă europeană, iar un nou eşec ar fi diminuat şi mai mult şansele echipei antrenate de Victor Dăbuleanu. Înfrângerea categorică suferită la Rm. Vîlcea pare să fi însemnat semnalul de alarmă pentru handbalistele constănţene, care s-au mobilizat exemplar pentru derby-ul cu formaţia antrenată de Gheorghe Tadici, impunându-se cu scorul de 27-18 (12-12). CS Tomis a început însă slab întâlnirea, reuşind să intre în joc abia spre finalul primei reprize, când a preluat conducerea, 12-10 (min. 28). Neatenţia din defensiva gazdelor a făcut ca scorul de la pauză să fie egal, 12-12. Echilibrul s-a menţinut şi în debutul reprizei secunde, dar Tomisul a înclinat balanţa în favoarea sa începând cu min. 44, când Diana Druţu nu a mai putut fi oprită de defensiva Zalăului. „Meciul a fost foarte dificil. Am avut ceva probleme în prima repriză, dar am făcut un joc mai bun în a doua repriză, mai ales în faza de apărare. Am reuşit să anihilăm atacul cu doi pivoţi pe care l-au practicat şi cred că aici a fost cheia succesului”, a declarat Dăbuleanu. „Am început bine partida şi am încercat să ne apărăm şansele pe teren. Din păcate nu s-a putut pentru că după primele 20 de minute ne-am dat seama că nu avem nicio şansă din cauza eliminărilor dictate şi prin modul în care cei doi cavalei ai fluierului făceau dreptatea în teren”, a acuzat Tadici la finalul partidei. Pentru Tomis au marcat: Druţu 8g, Tîlvîc, Iovănescu şi Busuioceanu - câte 4g, Pătru, Mateescu şi Seifer - câte 2g şi Zamfir 1g. Cele mai bune marcatoare ale Zalăului au fost Holhoş şi Turcaş, ambele cu câte 4g. Partida a fost arbitrată de Constantin Dinu şi Sorin Din, ambii din Bucureşti. După încheierea acestei etape, LN va fi întreruptă până pe 4 martie din cauza acţiunilor loturilor naţionale feminine. Celelalte rezultate înregistrate sâmbătă: Rulmentul Braşov - Ştiinţa Bacău 29-27, HCM Buzău - U. Jolidon Cluj 22-32, Oţelul Galaţi - Rapid Bucureşti 30-31, U. Reşiţa - HCM Baia Mare 25-31, Cetate Deva - Dunărea Brăila 27-23. Partida HCM Roman - Oltchim Rm. Vîlcea va avea loc miercuri, 24 februarie, de la ora 16.00.

Clasament

1. Oltchim 15 15 0 0 557-350 30

2. HCM Roman 15 11 1 3 407-318 23

3. U. Cluj-Napoca 16 11 1 4 458-384 23

4. HCM Baia Mare 16 10 1 5 482-420 21

5. HC Zalău 16 10 1 5 437-400 21

6. Dunărea Brăila 16 9 1 6 455-416 19

7. CS TOMIS 16 8 0 8 438-425 16

8. Cetate Deva 16 8 0 8 411-424 16

9. Oţelul Galaţi 16 6 0 10 422-447 12

10. U. Reşiţa 16 5 1 10 414-457 11

11. HCM Buzău* 15 5 1 10 404-477 10

12. Rulmentul* 16 5 0 11 424-474 9

13. Rapid 16 3 0 13 399-609 6

14. Ştiinţa Bacău 16 1 1 14 392-499 3

* - Echipele Rulmentul Braşov şi HCM Buzău sunt penalizate cu câte 1 punct