Succes important pentru CSV 2004 Tomis

CSV 2004 Tomis a rămas la două puncte de liderul Diviziei A1 la volei feminin, Ştiinţa Bacău, şi după etapa a 14-a a campionatului. “Sirenele” n-au avut deloc un joc uşor cu CS Volei Alba-Blaj, chiar dacă meciul de sâmbătă seară s-a jucat în Sala Sporturilor din Constanţa. Ardelencele au venit pe Litoral cu lotul complet şi cu dorinţa de a produce o surpriză, însă prestaţia campioanelor a fost una foarte bună, în special la serviciu şi blocaj, cu care au făcut diferenţa. 16-7 pentru Tomis a fost raportul blocajelor, Butnaru reuşind cinci puncte cu acest procedeu. La aşi, Blajul a stat mai bine, 9-5, dar, per total, senzaţia a fost că preluarea oaspetelor a fost extrem de fragilă.

Gazdele, aflate în criză de efectiv şi sosite la Constanţa abia vineri, după obositoarea deplasare în Siberia, la Omsk, au reuşit să-şi valorifice arma cea mai valoroasă, serviciul. Au excelat Majstorovic, Neaga-Calotă şi Butnaru, care au executat de-a lungul partidei serii la serviciu cu care Tomis s-a distanţat pe tabelă. Oaspetele au oferit o replică mai bună doar în setul al treilea, când jucătoarele Tomisului nu au mai pus presiune cu serviciul. Dar, la scorul de 20:16 pentru Blaj, a urmat la serviciu Jasna Majstorovic, iar jucătoarea sârbă a rămas acolo până la finalul partidei, izbutind şi trei aşi! Scor final: CSV 2004 Tomis Constanţa - CS Volei Alba-Blaj 3:0 (25:21, 25:20, 25:20).

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga-Calotă - Lamb, Butnaru, Holness, Majstorovic, Cazacu şi Vujovic - libero; Alba-Blaj (antrenori Marius Macarie şi Liliana Bogendorfer): Kapelovies - Livingston, Sandic, Rusu, Dumitru-Dudnic, Stojkovic şi Mastahac - libero; (au mai jucat: Fernandez, Niţulescu şi Alexandru- Horeică).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Sinceră să fiu, mă aşteptam la un meci mai greu. Ele veneau după un joc foarte bun cu Ştiinţa Bacău, în Cupa României. Chiar dacă au pierdut cu 3:2, s-au mişcat bine şi reprezintă revelaţia campionatului, în opinia mea. Noi, ca echipă, ar trebui să fim foarte mulţumite de acest rezultat” - Diana Neaga-Calotă (jucătoare CSV 2004 Tomis).

„După ce săptămâna aceasta am parcurs mii de kilometri şi am stat multe ore prin aeroport, am reuşit o victorie foarte frumoasă. După rezultat, s-ar părea că a fost un meci lejer, însă fetele s-au concentrat, s-au dăruit şi au jucat ca să terminăm meciul cât mai repede. Ne aşteptam la o replică bună din partea echipei din Blaj, dar fetele au ştiut să treacă peste oboseală şi e numai meritul lor pentru această victorie” - Constantin Alexe (antrenor secund CSV 2004 Tomis).

„Sunt mai puţin dezamăgit de înfrângere şi de scor cât de faptul că preluarea noastră a fost extrem de slabă în acest meci. Din această cauză, jocul nostru a fost previzibil, am abuzat de pase înalte pentru extreme, iar Constanţa are blocaj înalt, cu jucătoare experimentate. Cred că serviciul lor şi preluarea noastră au făcut diferenţa” - Marius Macarie (antrenor principal CS Volei Alba-Blaj).

Celelalte rezultate ale etapei a 14-a: SCM U. Craiova - Ştiinţa Bacău 1:3 (9:25, 23:25, 25:21, 18:25); CSM Sibiu - Unic Piatra Neamţ 1:3 (22:25, 17:25, 25:11, 18:25); CSU Medicina Tg. Mureş - U. Cluj 3:0 (25:23, 25:19, 25:16). Meciul CSM Lugoj - Dinamo Bucureşti are loc astăzi, de la ora 18.30. CSM Bucureşti a stat.

Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 33p/12j (setaveraj: 35:7); 2. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 31p/12j (33:7); 3. Dinamo Bucureşti 26p/11j (29:11); 4. CS Volei Alba-Blaj 26p (29:19); 5. CSM Bucureşti 22p/12j (26:19); 6. Unic Piatra Neamţ 18p/12j (18:23); 7. CSU Tg. Mureş 16p (23:29); 8. SCM U. Craiova 15p (20:28); 9. CSM Lugoj 9p/12j (14:29); 10. CSM Sibiu 5p (12:36); 11. U. Cluj 3p (8:39). Argeş Volei Piteşti s-a retras din campionat înainte de finalul turului şi toate rezultatele i-au fost anulate.