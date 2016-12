Succes important pentru Săgeata

Cu o echipă schimbată faţă de prima parte a campionatului şi în care şi-au făcut loc trei debutanţi în prima ligă, Johnson, Deletic şi Guerra, Săgeata Năvodari a câştigat la limită primul meci oficial din acest an. Vineri seară, pe stadionul “Farul”, în etapa a 20-a a Ligii 1, Săgeata s-a impus cu 1-0 (Guerra 29) în duelul cu FC Botoşani. Dornici să câştige pentru a se depărta de zona fierbinte a clasamentului, năvodărenii au atacat din start, dar ocaziile la poarta lui Curileac s-au lăsat aşteptate. Gazdele au încercat să deschidă jocul pe margini, mizând pe viteza lui Deletic şi Fl. Achim, iar prima oportunitate de a deschide scorul a venit în urma unei faze fixe, Fl. Popa reluând cu capul pe lângă poartă după lovitura de colţ executată de Vezan. Eforturile elevilor lui Cătălin Anghel s-au concretizat în min. 29, când Johnson l-a lansat pe Guerra, iar atacantul spaniol l-a lobat elegant de la 18 m pe portarul oaspeţilor. După gol, jocul s-a echilibrat, dar tot gruparea de pe litoral a rămas mai periculoasă, iar Vezan a fost la un pas să mărească diferenţa cu două minute înainte de pauză, şutul său la colţul scurt fiind blocat de Curileac.

La reluare, moldovenii au mutat ofensiv şi au început să preseze la poarta apărată de Panagopoulos, dar portarul grec s-a remarcat, respingând spectaculos mingea expediată de Fulop de la 20 m. Năvodărenii au preferat să se apere organizat şi să mizeze pe cartea contraatacului, prima ocazie din repriza secundă venind tot după o fază fixă. În min. 57, Vezan a centrat, iar Fl. Popa a trimis cu capul în plasă, însă golul a fost anulat din cauza poziţiei de ofsaid în care s-a aflat fundaşul năvodărean. Finalul a fost dominat de moldoveni, care au căutat cu disperare egalarea, dar Cîrjan şi M. Croitoru nu au găsit soluţiile pentru a înscrie în poarta lui Panagopoulos. Cele mai mari emoţii au fost în ultimul minut, când Vaşvari a reluat din careu pe lângă poartă, iar pe contraatac, Peteleu a ratat şansa golului izbăvitor. Săgeata a încheiat partida cu o apărare betonată, dar a obţinut trei puncte importante, care aduc mai multă linişte la Năvodari.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Cătălin Anghel): Panagopoulos - Peteleu, L. Munteanu, Fl. Popa, Lopez - Muzac, Johnson - Fl. Achim (74 S. Pană), Vezan (88 Borja), Deletic (52 Tigoianu) - Guerra; FC Botoşani (antrenor Leo Grozavu): Curileac - Patache, Tincu, Sg. Oltean, Acsinte - Vaşvari, Danci (46 Cîrjan) - Fulop, M. Croitoru (87 V. Bordeanu), Codoban (85 Ginga) - Hadnagy. Cartonaşe galbene: Fl. Popa, Muzac, Peteleu / Acsinte. Au arbitrat: Lucian Rusandu (Covasna) - Eduard Ungureanu şi Bogdan Velicu (ambii din Bucureşti).

MULŢUMIT DE REZULTAT La final, antrenorul gazdelor, Cătălin Anghel, s-a declarat foarte mulţumit de rezultat, dar nu şi de jocul echipei. „Foarte importante erau cele trei puncte, dar ne-am fi dorit ca şi exprimarea din teren să fie la un nivel foarte bun. A fost prima etapă şi jucătorii şi-au dorit, poate, prea mult în unele momente, motiv pentru care au devenit stresaţi. De aceea, nu am mai făcut jocul de posesie pe care l-am exersat la antrenamente, iar după gol chiar am făcut un pas în spate. Sper ca această victorie să ne facă mai încrezători, pentru că avem un lot bun, cu jucători valoroşi, şi ne propunem să crească şi nivelul jocului. Vrem să rezolvăm problema rămânerii în prima ligă după şapte-opt etape”, a spus Anghel. „Gazdele au făcut o primă repriză bună, au reuşit să marcheze, iar acest lucru a fost decisiv, chiar dacă am jucat mai bine după pauză. Poate că nici nu am avut cea mai bună atitudine”, a declarat antrenorul oaspeţilor, Leo Grozavu.