Succes important pentru Săgeata

Aflată în lupta pentru promovare, Săgeata Năvodari a obţinut ieri un succes important în disputa cu una dintre contracandidatele la locurile fruntaşe din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, CS Otopeni, impunându-se, cu 2-0, pe teren propriu, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a. Gazdele au deschis scorul încă din min. 2, când Sg. Bar a reluat de careul mic mingea respinsă de portarul Bucuroiu, după lovitura de cap expediată de Zaharia. Gazdele au fost la un pas să-şi dubleze avantajul cinci minute mai târziu, dar şutul de senzaţie expediat de Zaharia de la 40 m a lovit transversala. A urmat un joc pe contre, cu ocazii la ambele porţi, dar nu s-a mai înscris până la pauză. La reluare, cele două echipe au oferit în continuare un meci spectaculos, dar în acelaşi timp bărbătesc. Drept urmare, după un duel tare cu un adversar, L. Rusu a fost lovit puternic în abdomen şi a fost transport de urgenţă la spital, fiind suspect de hemoragie internă. Din fericire, fundaşul gazdelor şi-a revenit după o oră, diagnosticul medicilor fiind traumatism forte în zona ficatului. Defensiva celor de la Săgeata s-a descurcat şi fără L. Rusu, ba mai mult, în min. 77, Tigoianu a scăpat singur pe contraatac, l-a driblat pe Bucuroiu şi a trimis în poarta goală, stabilind scorul final: Săgeata Năvodari - CS Otopeni 2-0.

AMBIŢIE ŞI DETERMINARE. La finalul întâlnirii, antrenorul principal al Săgeţii, Aurel Şunda, s-a declarat mulţumit de atitudinea jucătorilor săi. „Este o victorie importantă şi muncită, chiar dacă am suferit în unele momente ale jocului. Faţă de etapa trecută am făcut cinci schimbări, iar omogenitatea a avut de suferit, dar jucătorii au evoluat cu multă ambiţie şi determinare. Mă bucură faptul că nu am primit gol”, a spus tehnicianul năvodărenilor.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Viciu - Goşa, Sg. Bar, Muşuroaia, L. Rusu (68 Şicu) - R. Dumitru (85 Muscă), V. Apostol, Vezan, B. Oprea - Jianu (63 Tigoianu), D. Zaharia; CS Otopeni (antrenor Ion Viorel): Bucuroiu - C. Vlaicu, Vătavu, Răvoiu, Dedu - L. Pîrvu (79 S. Radu), S. Pană (70 Iliescu), B. Dumitru, G. Ion (65 Bardu) - Fl. Manea, Pălimaru. Au arbitrat: George Găman - Daniel Mitruţi şi Adrian Popescu (toţi din Craiova). Cartonaşe galbene: D. Zaharia, Goşa, V. Apostol / C. Vlaicu, Vătavu, Fl. Manea, Pălimaru. Marcatori: Sg. Bar 2, Tigoianu 77.