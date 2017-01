Succes în premieră pentru cuplul Lelea - Mascovits

Timp de trei săptămîni, arena special amenajată pe plaja din dreptul Hotelului "Flora" din Mamaia a găzduit întrecerile de beach-volley din acest an. Prima ediţie a Cupei "AQUA MAGIC", Campionatul Naţional rezervat junioarelor şi juniorilor şi cel rezervat senioarelor şi seniorilor au oferit iubitorilor voleiului pe plajă partide spectaculoase, tribunele arenei fiind pline în ziua finalelor.

Încheiat duminică, Campionatului Naţional rezervat seniorilor a consfinţit succesul echipei Club Volei Municipal Tomis I Constanţa, Marius Mascovitz şi Cătălin Lelea reuşind să întrerupă supremaţia cuplului Adrian Holhoş - Daniel Todoran (CVM Tomis II), care cîştigase ultimele două ediţii, din 2004 şi 2005. Marius Mascovitz, vicecampion naţional în 2003, cînd evolua împreună cu Emil Lung, şi-a dorit foarte mult şi un titlu în întrecerea seniorilor: "A fost un sezon bun, mai ales că abia în acest an am format cuplul cu Cătălin. A ieşit foarte bine, chiar dacă şi-au spus cuvîntul căldura şi epuizarea fizică, mai ales că finala a fost una de mare luptă". Extrem de emoţionat după succesul cu 2-0 (23-21, 21-19) de duminică, Cătălin Lelea şi-a găsit cu greu cuvintele după festivitatea de premiere: "A fost un meci foarte greu, faţă de cel cîştigat în finala primei ediţii a Cupei < AQUA MAGIC > (n.r. - cîştigat tot cu 2-0 de Mascovitz şi Lelea, dar mult mai uşor în cele două seturi: 21-15 şi 21-15). Am mari emoţii şi nu îmi găsesc cuvintele după această victorie". În afara premiilor oferite de organizatori şi sponsori, Mascovitz şi Lelea au intrat şi în posesia sumei de 10 milioane de lei vechi din partea CVM Tomis, echipă pe care au reprezentat-o la CN. După ce au dominat ultimele două sezoane de volei pe plajă, Holhoş şi Todoran au trebuit să se recunoască învinşi în ultimul act al ediţiei 2006, ratînd al treilea titlu naţional consecutiv.

În turneul masculin, pe poziţia a cincea s-a clasat formaţia Europarts 1, pentru care au evoluat voleibaliştii constănţeni Florin Voinea şi Doru Ghimeş.

Ediţia din acest an a Campionatului Naţional de volei pe plajă rezervat senioarelor şi seniorilor, competiţie organizată de SC Telegraf Advertising, Aqua Magic, Comisia Naţională de volei pe plajă din cadrul FRV şi DSJ Constanţa, a oferit premii în valoare totală de 2.000 de euro în întrecerea feminină şi 3.000 de euro în cea masculină.

Campionatul Naţional de volei pe plajă rezervat senioarelor şi seniorilor a fost organizat de SC Telegraf Advertising, Comisia Naţională de Volei pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Volei, Aqua Magic şi DSJ Constanţa. Sponsorii competiţiei: Pepsi Cola, Real Hypermarket, SC Polaris M Holding SRL, Icar Tours, SC Loga SRL, SC Ghiural Distribution, SC Imobiliara Arcada Euro, Terasa New West, CG & GC Toshiba, Clif SA, SC Casa Blanca Intermed, Agenţia Imobiliară Super Atractiv, Agrostar, Oil Simex, Ansamblul Rezidenţial "Del Sole", SC Marincom Company, Ovidius Mercado şi Danis Metcom.

Cotidianul Telegraf şi TV Neptun au fost partenerii media ai turneului.