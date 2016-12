Succes istoric pentru CV 2004 Tomis

Aseară, în Sala Sporturilor din Constanţa, echipa de volei feminin CV 2004 Tomis a obţinut o victorie istorică, prima de la înfiinţarea clubului în faţa unei echipe din Rusia. A fost un meci memorabil, de intensitatea şi de durata celui cu Volley Bergamo, câştigat tot la Constanţa şi tot cu 3:2 în grupele Ligii Campionilor. Campioana României ţine în continuare sus steagul voleiului feminin din ţara noastră. A rămas singura echipă românească în Cupele Europene şi tratează Cupa CEV cu maximum de interes, fiind foarte aproape de calificarea în semifinalele competiţiei!

Dacă fetele s-au dăruit exemplar pe teren, iar antrenorii şi staff-ul tehnic au pregătit excelent meciul, singurii care au picat ”examenul de rusă” au fost... spectatorii constănţeni. Doar 500 de oameni au asistat la întâlnirea cu Dinamo Krasnodar, inclusiv jucătorii de la CVM Tomis şi Maccabi Tel Aviv, însă publicul puţin numeros şi-a încurajat neîntrerupt favoritele, fiind al şaptelea jucător al echipei. Iar CV 2004 Tomis a fost cu adevărat o echipă, reuşind să treacă rapid peste tracul debutului de meci şi adaptându-se din mers serviciilor foarte bune ale adversarelor. Gazdele au recuperat superb în primul set, controlat de Dinamo până la 18:22 şi încheiat cu scorul de... 25:23. Rusoaicele au pornit ca din puşcă şi în setul secund, însă gazdele au recuperat un dezavantaj de patru-cinci puncte, au egalat la 23, însă nu au mai avut forţa de a şi câştiga setul: 24:26. A urmat un set foarte echilibrat, în care Tomis a recuperat de la 17:19 şi s-a impus cu 25:21! Cu o evidentă creştere în joc, la preluare, defensivă şi blocaj, formaţia constănţeană a dat impresia că poate câştiga cu 3:1, dar o sumedenie de erori tehnice individuale, unele incredibile, au făcut ca Dinamo să împingă meciul în setul decisiv. A fost un ultim set în care faptul că Neaga a avut mai multe posibilităţi de a oferi pase, faţă de o singură trăgătoare în zi fastă la Krasnodar, Kosheleva (a primit 63 de pase!), a decis învingătoarea. Scor final: Tomis - Krasnodar 3:2 (25:23, 24:26, 25:21, 22:25, 15:13). Kosheleva a realizat 36 de puncte (32 pe atac), în timp ce Tomis a avut-o pe Zakreuskaya cea mai bună realizatoare, cu 33 de puncte (24 pe atac, din 52 de pase, patru blocaje şi cinci aşi). Returul de la Krasnodar este programat joia viitoare, de la ora 17.00.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un meci foarte dificil, în care favorite erau adversarele, dar în cele din urmă victoria ne-a aparţinut nouă. Ne bucură că am câştigat şi victoria aceasta ne dă multă încredere pentru viitoarele partide, încredere ca echipă şi încredere pentru fiecare jucătoare în parte” - Claudia Gavrilescu (căpitan CV 2004 Tomis). „Am muncit mult pentru această victorie, contra unei echipe foarte bune, care provine dintr-un campionat puternic. Rezultatul a fost pe măsura muncii noastre. Poate că am fi putut învinge cu 3:1, dar o victorie rămâne victorie, iar acest lucru ne mobilizează foarte mult pe noi, ca echipă” - Diana Neaga (jucătoare CV 2004 Tomis). „Spuneam înaintea acestui meci că va fi un eveniment foarte important pentru voleiul din România şi mă bucur că fetele mele sunt cele care au obţinut o mare victorie. Dinamo este o echipă foarte puternică şi am fi putut să încheiem mai repede partida. În setul al doilea, cu mai multă răbdare, puteam câştiga noi, iar poate că scorul final era 3:0” - Darko Zakoc (antrenor principal CV 2004 Tomis). „Cred că este cel mai bun joc pe care l-a făcut echipa noastră în acest an, iar asta îmi dă mari speranţe, în primul rând pentru ceea ce se va întâmpla în campionatul intern. Remarc întreaga echipă şi în mod special antrenorul, care a pregătit în mod excepţional această partidă. Asta este, când ai un antrenor de valoare dormi mai liniştit din când în când” - Cristian Zgabercea (preşedinte CV 2004 Tomis). „Echipa din Constanţa a jucat foarte bine astăzi, a dat mult de lucru blocajului nostru şi a fost frustrant, în special pentru mine. Le felicit pentru victorie, au făcut un meci foarte bun” - Foluke Akinradewo (jucătoare Krasnodar).

Au evoluat - Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Thais, Gavrilescu, Zarkova, Zakreuskaya, Vesovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Ispas, Bogmatser, Cazacu şi Butnaru); Krasnodar (antrenori Valery Losev şi Fedor Kuzin): Moiseenko - Fateeva, Akinradewo, Osichkina, Kosheleva, Gansonre şi Vekshina - libero (au mai jucat: Talysheva, Bukreeva, Zinchenko şi Konstantinova). Au arbitrat: Sabine Witte (Germania) şi Mamdouh Baklouti (Franţa).