Succes la limită pentru FC Farul

Aflată în turneu în staţiunea turcă Kemer, FC Farul Constanţa a susţinut, vineri, al doilea joc amical, după ce miercuri a învins formaţia din liga secundă, CSM Rm. Vîlcea, cu 4-0. Constănţenii au întâlnit de această dată o echipă din Liga a III-a, Prahova Tomşani, clasată pe locul 14 în Seria a 3-a la finalul turului. Gruparea de pe litoral a controlat jocul, dar s-a impus doar cu 1-0, unicul gol marcat fiind marcat de Pătulea, în min. 5, după o gafă a portarului advers. Antrenorul Viorel Tănase a folosit următorii - prima repriză: M. Toma (40 Curcă) - I. Călin, L. Dobre, Sipovici, D. Eze - Nicola, A. Neagoe, Enghin, C. Miron - Ivanovici, Pătulea; repriza a doua: Curcă (80 Cernat) - Niţescu, Stegaru, V. Sandu, Sascău - Husein, C. Pană, Buzea, Coteanu (85 Ivanovici) - R. Neagoe (85 Enghin), Al. Paraschiv. La finalul partidei, tehnicianul constănţean s-a declarat mulţumit de efortul depus de elevii săi, dar nu şi de joc. „Din punct de vedere tactic nu am fost mulţumit, dar de efort, da. Am avut multe situaţii bune pe contraatac şi puteam marca mai mult, dar Pătulea, Ivanovici, Husein, scăpat singur cu portarul, şi Pană au ratat. Am jucat împotriva unei formaţii din liga a treia, dar care s-a prezentat bine, organizată atât defensiv, cât şi ofensiv. Adversarii au avut şi ei ocazii, dar nu aşa de clare ca ale noastre. Mă mulţumeşte preocuparea jucătorilor pentru posesie, dar mai sunt de pus la punct mici amănunte tactice în zilele următoare”, a spus Tănase. Constănţenii vor susţine următorul joc amical duminică, de la ora 11.00, în compania unei alte formaţii din liga secundă, UTA.