Succes la pas pentru campioana HCM

Meci fără istoric, sâmbătă, la Sala Sporturilor, între campioana HCM Constanţa şi Bucovina Suceava, în etapa a 10-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. Dornici de a încheia anul cu o impresie cât mai plăcută, handbaliştii constănţeni s-au impus cu 37-25 (18-9), la capătul a două reprize dominate cu autoritate. Sucevenii au rezistat până în min. 6, scor 2-2, moment în care HCM-ul a început să apese pe acceleraţie. Cu o apărare ermetică, ce nu a lăsat mai deloc culoare de pătrundere, dar şi cu un contraatac şi o fază a doua care au funcţionat foarte bine, Constanţa s-a desprins la 10-2 la jumătatea primei reprize. Diferenţa a crescut la 11 goluri în min. 27, 17-6, dar la cabine HCM a intrat cu un avans de “numai” nouă goluri, 18-9. Actul secund s-a desfăşurat după aceleaşi coordonate, HCM mărindu-şi avantajul la 15 lungimi cu şase minute înainte de final, scor 34-19. S-a încheiat 37-25 pentru HCM care obţine alte două puncte importante şi îşi măreşte avansul la patru puncte faţă de ocupanta locului secund, HC Odorhei.

„Într-adevăr, ne aşteptam la un meci mai dificil. Mă bucur că am fost motivaţi, am vrut să facem un meci cât mai bun, mai ales că era ultimul din acest an pe teren propriu. Sunt două puncte importante. Acasă avem mereu meciuri grele, fiecare adversar vrea să câştige, dar am fost destul de motivaţi pentru a nu avea niciun fel de probleme”, a declarat căpitanul formaţiei constănţene, Laurenţiu Toma. „Ne-am fi aşteptat la un meci mai greu, ne-am pregătit bine şi am câştigat. Ne-am dorit mult victoria. Ştiam că trebuie să intrăm motivaţi pentru că în meciul precedent Ştiinţa Bacău a intrat relaxată la Suceava şi gazdele ar fi putut produce surpriza”, a spus şi interul Bogdan Criciotoiu.

Pentru HCM au evoluat: Stănescu (6 intervenţii, 1x7m), Popescu (5 intervenţii), Sadoveac 8g (3x7m), Csepreghi 6g (1x7m), Humet, Dragicevic, Şimicu şi Angelovski - câte 3g, Sabou 3g (1x7m), Toma 3g (2x7m), Val şi Criciotoiu - câte 2g, Buricea 1g, Cutura şi Stavrositu.

Celelalte rezultate ale etapei: U. Cluj - Poli Timişoara 27-21, HC Odorhei - Dinamo Bucureşti 31-27, CS Caraş Severin - CSM Ploieşti 30-17, CSM Bucureşti - Ştiinţa Bacău 29-25, Potaissa Turda - Pandurii Tg. Jiu 29-25.

Clasament: 1. HCM Constanţa 18p, 2. Odorhei 15p, 3. Bacău 14p (golaveraj: 293-247), 4. Turda 12p (316-287), 5. CSM Bucureşti 13p, 6. Severin 10p (216-209), 7. Suceava 10p (281-281), 8. Timişoara 8p (242-242), 9. Tg. Jiu 8p (239-257), 10. CSM Ploieşti 4p (266-311), 11. U. Cluj 4p (230-306), 12. Dinamo 2p.