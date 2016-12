Succes la scor pentru HC Farul

După achizițiile importante făcute săptămâna trecută, HC Farul Constanța a continuat seria victoriilor, trecând duminică, fără probleme, de CSU Târgoviște, în etapa a 5-a a Diviziei A la handbal masculin, scor 47-25 (24-13). Echipa pregătită de Eden Hairi și Enis Murtaza a dominat cu autoritate întâlnirea, soarta partidei fiind decisă încă din prima repriză, diferența de la pauză fiind considerabilă. La reluare, tehnicianul constănțean a trimis pe teren jucătorii tineri, care s-au descurcat la fel de bine și au dublat diferența. „Este o echipă mult schimbată în bine și pot spune că acest meci a fost un antrenament util. Încercăm să creștem în valoare de la meci la meci, dar mai avem de muncit în privința comunicării din teren. Mă bucur că am rulat întreg lotul și consider că este o victorie de bun augur în perspectiva meciului greu din etapa viitoare, de la Alexandria”, a spus Eden Hairi. „La Constanța se naște o echipă de viitor. Ultimele transferuri, inclusiv cei doi muntenegreni, au adus un plus echipei și i-au motivat și pe ceilalți componenți ai lotului. În repriza secundă, cel mai în vârstă jucător din formația noastră avea doar 20 de ani. Mai avem de completat postul de inter dreapta, dar trebuie să ne descurcăm și așa”, a adăugat președintele grupării de pe litoral, Nurhan Ali.

Pentru HC Farul au marcat: Lekovic 7 goluri, Loghin 6g, Stankovic 5g, Dușa 5g, Chircea 5g, Tudorancea 4g, Cl. Marcu 3g, Amaximoaiei 3g, S. Stoian 3g, A. Pană 3g, Cristolovean 2g și C. Ion 1g.

Cealaltă echipă constănțeană din Divizia A, HC Dobrogea Sud, va disputa partida din această etapă abia miercuri, de la ora 14.00, în deplasare, la CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina.

Celelalte rezultate etapei: CS HC Buzau 2012 - Poli Unistil Iași 30-25, CSU Suceava - CSM Cimentul Bicaz 62-11, LPS Piatra Neamț - Știința Municipal Bacău 22-42,CSM București II - ACS HD Teleorman Alexandria 32-32,GSIP Moreni - ACS Atletico Alexandria 23-40.

Clasament: 1. HC Buzău 15p (golaveraj: 141-101), 2. Știința Bacău 13p (168-102), 3. HC DOBROGEA SUD CONSTANȚA 12p (185-93), 4. CSU Suceava 10p (169-84), 5. Poli Unistil Iași 10p (182-112), 6. ACS Atletico Alexandria 9p (173-161), 7. HC FARUL CONSTANȚA 9p (133-130), 8. CSM București II 7p (178-152), 9. ACS HD Teleorman Alexandria 5p (159-158), 10. LPS Piatra Neamț 3p (92-185), 11. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 1p* (82-127), 12. CSU Târgoviște 0p (112-198), 13. GSIP Moreni 0p (124-206), 14. Cimentul Bicaz -1p (53-98)**. Echipe penalizate: * -2p pentru nerespectare cerințe vârstă; ** -3p pentru neprezentare și -1p pentru nerespectare cerințe vârstă.

