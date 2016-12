Succes lejer pentru CV 2004 Tomis

CV 2004 Tomis Constanţa a debutat vineri în play-off-ul Diviziei A1 la volei feminin şi a reuşit să câştige cu 3:0 (25:20, 25:15, 25:19) în faţa echipei SCM U. Craiova. Campioana en titre a început faza eliminatorie a campionatului cu un succes clar în faţa unei grupări care a acceptat să dispute la Constanţa meciurile contând pentru primul tur din play-off, conştientă de diferenţa de valoare între cele două echipe. Se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, iar meciul al doilea va avea loc sâmbătă, de la ora 15.00, tot în Sala Sporturilor din Constanţa.

După consumul nervos uriaş din semifinalele Cupei CEV, voleibalistelor constănţene le-a fost greu să se motiveze la revenirea în campionatul intern. Doar pe seama unei relaxări inerente putem pune jocul ezitant din unele momente ale meciului de vineri, în faţa unei echipe ambiţioase, dar cu evidente limite. Craiova a condus în primul parţial cu 12:9 şi 19:15, dar a pierdut setul la 20! În continuare, Tomis s-a mobilizat mai bine şi nu “a luat prizonieri!” „La început a fost un pic mai greu, pentru că am intrat puţin relaxate în meci. Obiectivul nostru a fost să câştigăm cât mai repede, pentru că suntem destul de obosite după meciurile jucate în Cupa CEV. Trebuie să ne revenim foarte repede, pentru că vin meciurile cu Dinamo”, a explicat Diana Neaga, coordonatoarea Tomisului. „Am învins repede, însă meciul nu a fost uşor. Craiova nu are nimic de pierdut şi a jucat bine azi (n.r. - vineri), le-a mers bine apărarea. Noi totuşi nu am avut un meci foarte-foarte reuşit, să vedem mâine”, a afirmat junioara Cristina Cazacu. „Nu există comparaţie între echipele noastre şi nu se poate pune în discuţie victoria formaţiei din Constanţa. Este o echipă mai valoroasă, mai motivată şi mai “frumoasă”!”, a declarat Marian Constantin, antrenorul principal al echipei din Craiova.

Au evoluat - CV 2004 Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Thais, Butnaru, Zarkova, Zakreuskaya, Vesovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Cazacu şi Bogmatser); SCM U. (antrenori Marian Constantin şi Puşa Dina): Stojadinovic - Zanfir, Vasinca, Maletic, Rogojinaru, Purice şi Guimond - libero (au mai jucat: Hambele şi Postea). Au arbitrat: Răzvan Vasile şi Oana Forţu (ambii din Bucureşti).

PENICILINA A RETROGRADAT. Tot vineri, în DA1 la volei feminin au avut loc două meciuri din play-out: CSM Sibiu - U. Cluj 3:2 (19:25, 25:15, 25:23, 22:25, 20:18) - (2-1 scor general) şi Argeş Volei Piteşti - Penicilina Iaşi 3:1 (25:16, 15:25, 25:10, 25:15) - (3-0 scor general). În play-out, unde ultimele patru clasate luptă pentru evitarea retrogradării, se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”. Piteştiul s-a salvat, iar Penicilina Iaşi a retrogradat. Meciul 4 al disputei Sibiu - Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 15.00. Duminică vor avea loc şi două partide contând ca semifinale din turneul locurilor 1-4 (Ştiinţa Bacău - CSM Bucureşti, ora 14.00, prima partidă a seriei în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”), respectiv turneul locurilor 5-8 (CSU Tg. Mureş - CSM Lugoj, ora 17.00, prima partidă a seriei în sistemul “cel mai bun din trei meciuri”).