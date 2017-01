Succes meritat pentru CVM Tomis

CVM Tomis a reuşit a treia victorie în actuala ediţie a Diviziei A1 la volei masculin, însă noile prevederi de regulament fac ca echipa din Constanţa să nu aibă punctaj maxim în clasament. Vicecampionii au trecut, sâmbătă, în Sala Sporturilor, după cinci seturi, de Unirea Dej, care a condus cu 1:0 şi 2:1! Constănţenii au revenit însă de fiecare dată, ajutaţi şi de inspiraţia antrenorului Viktor Sidelnikov, care l-a înlocuit pe Janosik cu Lescov, pe finalul setului 2, iar din setul al treilea l-a trecut pe Chiţigoi universal, în locul lui Ditlevsen, iar Merkushev a jucat extremă. Tomis a profitat de toate erorile adversarilor şi a reuşit să se impună fără prea multe emoţii în setul decisiv, când Spînu şi Chiţigoi au făcut diferenţa cu câte un as. Rezultat final: CVM Tomis Constanţa - Unirea Dej 3:2 (23:25, 25:21, 18:25, 25:19, 15:12). „A fost foarte greu, dar important este că am câştigat. Ne-au şi lipsit câţiva jucători, accidentaţi, şi de aceea a trebuit să improvizăm. Bahov a jucat în premieră libero, Plotyczer a fost la primul lui meci ca extremă şi a jucat bine la atac şi satisfăcător la preluare”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Viktor Sidelnikov, care nu i-a putut utiliza sâmbătă pe Began, Marquinho şi Miseikis (toţi accidentaţi), în timp ce Mihăilă nu a fost trecut pe foaia de joc. Ultimul pe lista accidentaţilor este căpitanul echipei, Radu Began, care săptămâna trecută a suferit o fractură la unul dintre degetele mâinii drepte. „Cred că i-am subestimat puţin pe adversari, care ne-au pus ceva probleme cu serviciul şi de aceea am pierdut un punct. Ne bucură însă victoria şi sper că publicul a plecat mulţumit de la sală”, a spus Marin Lescov, coordonatorul Tomisului. „Unirea s-a autodepăşit în acest meci, iar noi am jucat departe de nivelul nostru real. O victorie rămâne o victorie, chiar dacă am pierdut un punct”, a adăugat centrul Andrei Spînu. „Nu sunt mulţumit cu acest punct. Am condus cu 2:1, iar cu un pic de atenţie cred că puteam câştiga noi”, a spus Victor Lazăr, team-manager la Unirea Dej. „Singura noastră consolare este că am câştigat un punct. Din păcate, este pentru a doua oară la rând când pierdem cu 2:3 în faţa echipei din Constanţa”, a declarat coordonatorul Unirii, Marius Dascălu, referindu-se şi la semifinala Cupei României, de duminica trecută.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Janosik - Ditlevsen, Macovei, Spînu, Chiţigoi, Plotyczer, Bahov - libero (au mai jucat Lescov şi Merkushev); Unirea Dej (antrenori Victor Lazăr şi Tiberiu Szilagyi): Dascălu - Dumitrache, Gheorghiţă, Dacovic, Cristudor, Suson, Călin - libero (au mai jucat Halchin şi Gagea). Au arbitrat: Mirel Zaharescu (Galaţi) şi Nicolae Stan (Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei: Dinamo Bucureşti - CSMU LPS Suceava 3:0 (25:8, 25:8, 25:6); CSM Bucureşti - VCM LPS Piatra Neamţ 0:3 (22:25, 19:25, 24:26); SCM U. Craiova - Torpi Tîrgu Mureş 3:1 (25:23, 25:13, 16:25, 25:21); Remat Zalău - Ştiinţa Explorări Baia Mare 3:0 (25:19, 25:19, 25:21); U. Cluj - Steaua Bucureşti 3:0 (25:16, 25:16, 25:21).

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 3 3 0 9:1 9

2. Remat Zalău 3 3 0 9:1 9

3. CVM Tomis 3 3 0 9:4 8

4. U. Cluj 3 3 0 9:4 7

5. Unirea Dej 3 1 2 6:6 4

6. Explorări Baia Mare 3 1 2 5:6 4

7. Steaua Bucureşti 3 1 2 4:6 3

8. CSM Bucureşti 3 1 2 4:6 3

9. VCM Piatra Neamţ 3 1 2 4:6 3

10. SCM U. Craiova 3 1 2 3:7 3

11. Torpi Tg. Mureş 3 0 3 3:9 1

12. CSMU LPS Suceava 3 0 3 0:9 0