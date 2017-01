Succes pentru moralul tricolorilor

După trei eşecuri consecutive, naţionala lui Răzvan Lucescu a mai şters din impresia dezastruoasă lăsată în ultimele luni, învingând, sâmbătă, cu 3-0 (D. Niculae 20, Florescu 45, Rădoi 76-pen.), reprezentativa Hondurasului, într-o partidă amicală disputată în Austria. Fără mai mulţi titulari, tricolorii au dominat cu autoritate jocul, chiar dacă au avut în faţă o echipă care va lua startul la turneul final al Campionatului Mondial peste doar câteva zile. Românii au deschis scorul în min. 20, prin Daniel Niculae, care l-a învins cu un şut la firul ierbii pe Escober. Diferenţa s-a majorat în ultimul minut al primei reprize, când George Florescu a trimis puternic, sub transversală din mijlocul careului. Scorul final a fost stabilit cu un sfert de oră înainte de final, dintr-o lovitură de pedeapsă obţinută de Cirpian Deac şi transformată perfect de Mirel Rădoi. Pe final, Silviu Lung jr. a intrat între buturi, debutând astfel pentru “tricolori”. Au evoluat pentru România: Lobonţ (83 S. Lung jr.) - Dănănae, Tamaş (79 Galamaz), D. Goian, Raţ (84 Sepsi) - Cociş (46 Ghioane), Rădoi, Florescu, Deac (82 Răduţ) - M. Bilaşco, D. Niculae (67 N. Dică ). „Luptăm împotriva presei din România, a oamenilor de fotbal din ţară şi a celor ce fac afaceri din fotbal. Suntem singuri şi mult mai uniţi. Asta este cel mai important”, a acuzat selecţionerul la final. „Am fost foarte determinaţi pentru că riscam să ne facem iar de râs. Este o victorie dureroasă, pentru că am învins o echipă calificată la Mondial, unde noi nu vom fi”, a adăugat Mirel Rădoi. Înainte de debutul preliminariilor pentru Campionatul European din 2012, România mai are programat un singur meci de pregătire, pe 11 august, în compania Turciei.