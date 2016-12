Succes rapid pentru CVM Tomis

CVM Tomis a făcut un prim pas spre finala campionatului naţional de volei, după ce a învins pe Dinamo Bucureşti cu 3:0 (25:15, 25:19, 25:22) într-un meci disputat ieri, la Constanţa. Tomis conduce cu 1-0 în semifinala cu Dinamo, programată în sistemul ”cel mai bun din cinci partide”, iar meciul următor va avea loc astăzi, tot la Constanţa, de la ora 17.00 (în direct pe Neptun TV). Următoarele două jocuri din cadrul semifinalei Diviziei A1 la volei masculin sunt programate în Sala Extreme din Capitală, săptămâna viitoare, marţi şi miercuri, de la ora 17.00. Dacă va fi necesar, jocul al cincilea va avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa, pe 1 aprilie.

DINAMO N-A EXISTAT IERI! Date fiind evoluţiile din ultima perioadă ale dinamoviştilor, se anticipa un meci echilibrat în primul joc din semifinală, însă formaţia oaspete a fost de nerecunoscut ieri! Tomis a jucat excelent şi a forţat aproape de fiecare dată serviciul, arătând că a învăţat ceva din eşecurile cu Politechnika Varşovia, din semifinala Cupei Challenge. În primul set, Dragoş Pavel a “distrus” preluarea dinamovistă cu ”bombele” sale, din serviciu sau de pe fileu. Dinamo a condus cu 2:4, dar gazdele au întors rezultatul la 7:4, cu trei aşi ai lui Pavel (e drept, doi cu ajutorul fileului). S-a făcut apoi 19:10 şi setul era gata. Oaspeţii au echilibrat puţin disputa în setul următor, dar au ţinut pasul până la 17:16, când Tomis a reuşit să se detaşeze la 22:17. În ultimul set, la 11:8, antrenorul oaspeţilor a înlocuit extremele, Dincă şi Dobre intrând în locul celor doi sârbi şi îmbunătăţind oarecum preluarea. De la 22:17, Dinamo a ”strâns” scorul până la 22:21, pe serviciul lui Crăciun, dar nu a putut mai mult. Victorie extrem de clară pentru formaţia constănţeană, care a fost superioară la toate capitolele şi s-a impus în doar 72 de minute de joc.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Jorge Cannestracci şi Răzvan Parpală): Lescov - Maiyo, Bojovic, Birău, Voinea, Pavel şi Joel Silva - libero (au mai jucat Began şi Mihăilă-libero); Dinamo (antrenori Daniel Rădulescu şi Cristache Catană): Despotovski - Roman, Mureşan, Şoloc, Todorovic, Usiljanin şi Voicu - libero (au mai jucat Crăciun, Dincă şi Dobre). Au arbitrat Lucian Năstase (Galaţi) şi Bogdan Stoica (Bucureşti).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Dinamo este o echipă foarte bună, ne-a învins în ultimul meci direct (n.r. - 3:2 la Bucureşti în etapa a 22-a din sezonul regulat), însă noi ne-am făcut bine treaba în teren. Am pregătit bine meciul, ne-au mers bine serviciul şi preluarea, a fost un joc bun. Mâine (n.r. - azi), Dinamo cu siguranţă va juca mai bine, iar noi va trebui să repetăm această evoluţie, să rămânem concentraţi şi să învingem din nou. Este important să mergem la Bucureşti cu două victorii, iar acolo să câştigăm un meci pentru a ajunge în finală” - Joel Silva, jucător CVM Tomis. „Nu a fost o victorie uşoară, pentru că Dinamo a luptat mult în primele două seturi. Pare că a fost facil, dar asta numai în ultimul set. Sunt sigur că meciul următor va fi mult mai dificil, pentru că Dinamo trebuie să reacţioneze. Antrenorul lui Dinamo a făcut nişte schimbări în echipă, iar jucătorii înlocuiţi vor încerca să demonstreze că au valoare şi ştiu volei” - Jorge Cannestracci, antrenor principal CVM Tomis. „Am avut o zi proastă, dar sperăm să ne revenim, iar jocul de mâine să fie cu totul diferit. Nu a mers, preluarea, atacul, nu am pus mingea jos, n-a mers absolut nimic” - Marius Şoloc, jucător Dinamo. „Celor de la Tomis le-a mers foarte bine serviciul, cum nu am mai văzut la altă echipă în acest campionat. Au jucat bine tactic, iar eu nu am reuşit deloc să intru în meci, nu ştiu de ce. Felicit Constanţa pentru victorie, dar seria încă nu s-a terminat, pentru noi mâine va fi un alt meci. Sper să reuşim o evoluţie mai bună şi să câştigăm noi” - Ivan Todorovic, jucător Dinamo.

Tot astăzi, în Divizia A1 la volei masculin se dispută şi două jocuri din play-out, după următorul program: ora 16.00: Universitatea Timişoara - CSM Bucureşti (0-2 scor general); ora 17.00: CSU Galaţi - Universitatea Cluj (1-1 scor general). În play-out, unde ultimele patru clasate luptă pentru evitarea retrogradării, se joacă în sistemul ”cel mai bun din cinci meciuri”.