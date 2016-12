Succes spectaculos pentru HC Farul

După eșecul înregistrat în runda precedentă, HC Farul Constanța și-a revenit rapid și a produs o mare surpriză, învingând fără probleme, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 29-23, pe HC Buzău, echipă care avea punctaj maxim înaintea acestui meci din etapa a 7-a a Diviziei A la handbal masculin. Startul întâlnirii a fost echilibrat, cele două combatante mergând cap la cap, dar constănțenii s-au distanțat în finalul primei reprize și au intrat la cabine cu un avantaj de trei goluri, 12-9. La reluare, buzoienii s-au apropiat la un singur gol, după care a urmat o serie de cinci reușite consecutive ale echipei pregătite de Eden Hairi, care s-a desprins decisiv. Cu zece minute înainte de final, gazdele l-au pierdut pe interul Bozidar Lekovic, care a văzut cartonașul roșu pentru trei eliminări, dar au reușit să păstreze o diferență liniștitoare și au bifat al patrulea succes din acest sezon. „Este o victorie foarte importantă, care a venit ca o gură de aer proaspăt, după accidentul din etapa trecută. Aceste meciuri, cu echipe puternice, ne pot aduce progresul necesar”, a spus antrenorul Eden Hairi. „Trebuia să o dregem după pasul greșit făcut în jocul cu Alexandria. Am respectat ce am exersat toată săptămâna la antrenamente și mă bucur că am câștigat”, a adăugat portarul Luca Anghel. Pentru HC Farul au marcat Stankovic 8 goluri, Loghin 6g, Stoian 3g, Cîrchea 3g, Lekovic 3g, Cristolovean 2g, Stere 2g și Pană 2g.

Celelalte rezultate ale etapei: HC Dobrogea Sud - Știința Bacău 32-29, GSIP Moreni - ACS HD Teleorman Alexandria 29-36, CSU Suceava - CSU Târgoviște 53-17, LPS Piatra Neamț - ACS Atletico Alexandria 25-28; CSM București II - Poli Unistil Iași 31-32, CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina - Cimentul Bicaz 36-35.

Clasament: 1. HC DOBROGEA SUD CONSTANȚA 21p (golaveraj: 300-172), 2. HC Buzău 18p (197-157), 3. Știința Bacău 16p (253-152), 4. CSU Suceava 16p (201-119), 5. Poli Unistil Iași 13p (239-182), 6. ACS Atletico Alexandria 12p (230-217), 7. HC FARUL CONSTANȚA 12p (196-194), 8. ACS HD Teleorman Alexandria 11p (236-221), 9. CSM București II 7p (236-217), 10. LPS Piatra Neamț 6p (145-240), 11. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 4p* (134-228), 12. CSU Târgoviște 3p (169-275), 13. GSIP Moreni 0p (177-282), 14. Cimentul Bicaz -1p (115-172)**. Echipe penalizate: * -2p pentru nerespectare cerințe vârstă; ** -3p pentru neprezentare și -1p pentru nerespectare cerințe vârstă.

Citește și:

Meciuri dificile pentru HC Dobrogea Sud și HC Farul

HC Farul, învinsă la Giurgiu

HC Dobrogea Sud s-a impus clar la Iași