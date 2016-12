Succes total în turneul „ultra-old boys”

16:20:22 / 24 Februarie 2015

Trebuie schimbat regulamentul

In primul rand,doresc sa transmit insanatosire grabnica lui Serbanica!Nu il cunosc personal,dar urmarind si fiind implicat in mod activ in acest turneu din postura de jucator,consider ca este un jucator determinant pt. echipa sa si nu poti fi impasibil la cazuri de acest gen.Din cate am inteles are ruptura de ligamente si asa cum stiti si voi nu este o accidentare banala.In alta ordine de idei,consider ca neaparat trebuie schimbat regulamentul,in ceea ce priveste contabilizarea faulturilor. Nu se poate,ca la un turneu la care ar trebui sa se participe din placere pt. acest sport,sa avem parte de duritati de genul care se intampla pe teren la acest turneu.La fel cum spunea si cel de la nr.6 si eu joc cu dorinta de a castiga fiecare balon,insa imi respect adversarul si integritatea lui.Sunt jucatori la acest turneu,care au suferit accidentari mai dure aici,decat atunci cand erau jucatori activi pe la diverse echipe.Nu cred ca mai trebuie tolerat asa ceva!Si aici este treaba organizatorilor,care trebuie sa schimbe regulamentul.Nu cred ca FRF cand a impus contabilizarea faulturilor la jocurile de futsal,au fost niste idioti.In afara de protejarea integritatii participantilor,aceasta masura va creste si spectaculozitatea meciurilor.O sa para comentarii de genul:"daca nu titi convine apucate de sah!" sau ce mai stiu eu ce.dar nu cred ca este in regula ca cei care vin sa joace din placere,sa plece de la sala cu picioarele rupte,ca unul sau altul nu stiu ce are de demonstrat.Doresc succes echipelor din finala,sa face-ti un joc frumos!Sanatate multa, Serbanica!