Succese pentru România în Liga Europeană de volei

Reprezentativele de volei ale României au susţinut, vineri, în compania Turciei, în Sala Sporturilor din Constanţa, partidele din etapa a 4-a a Ligii Europene, în ambele dueluri victoria revenind formaţiilor noastre.

La masculin, în Grupa C, România a câştigat, cu 3:0 (25:23, 25:22, 26:24), întâlnirea cu Turcia, după un meci extrem de echilibrat. Tricolorii au obţinut astfel a cincea victorie în grupă şi au acumulat 15 puncte în clasament. În primul set, cursa de urmărire a voleibaliştilor români a fost încununată de succes în final, după care a urmat un set secund adjudecat cu mai puţine emoţii. Ultimul set a fost pe muchie de cuţit în final, când turcii au revenit spectaculos şi au egalat la 24. Din fericire, băieţii noştri au punctat de două ori consecutiv şi au încheiat partida în număr minim de seturi, după o oră şi 25 de minute de joc efectiv. Antrenorii Stelian Moculescu şi Aurel Vlaicu au utilizat următorii jucători: Bartha - Gontariu, Stancu, Birău, Voinea, Olteanu (cpt.) şi Feher - libero; au mai jucat: Mărieş şi Mihalcea. „Important este că am câştigat acest meci. S-a văzut că nu a fost uşor. Dacă vom câştiga şi sâmbătă atunci ne putem gândi foarte puţin şi la Final Four”, a declarat antrenorul principal al tricolorilor, Stelian Moculescu.

La feminin, în Grupa C, România s-a impus, cu 3:1 (23:25, 25:21, 25:22, 25:22), după două ore de joc efectiv, în partida cu Turcia, succesul obţinut fiind important în lupta pentru accederea în Final Four. Voleibalistele tricolore au bifat al cincilea succes în grupă şi au acumulat 14 puncte în clasament. Antrenorii Darko Zakoc şi Constantin Alexe au utilizat următoarele jucătoare: Neaga (cpt.) - Mureşan, Albu, Nneka, Trică, Nemţanu şi Manu - libero (au mai evoluat: Miclea, Cazacu şi Sobo). „Este adevărat că am produs prima înfrângere Turciei, dar pentru mine mult mai important este că echipa mea a câştigat acest meci. Trebuie să recunosc faptul că Turcia a jucat fără trei titulare faţă de meciurile anterioare, dar România a jucat mult mai bine decât în ultimele partide”, a spus antrenorul principal al României, Darko Zakoc.

Programul partidelor de sâmbătă - ora 17.00: România - Turcia (masculin), ora 19.30: România - Turcia (feminin).