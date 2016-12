Succesorul lui Kim Jong Il este un fan al lui Arnold Schwarzenegger

Fiul şi succesorul lui Kim Jong Il, Kim Jong Un, a învăţat baschet de la un israelian şi este un fan al actorului american Arnold Schwarzenegger, a dezvăluit, duminică, un fost coleg de clasă, relatează ”The Times”. Kim Jong Un era un copil isteţ şi dezgheţat pe vremea cînd a intrat la International School of Berne, potrivit unui fost coleg din acea perioadă. După nominalizarea acestuia ca successor la putere al lui Kim Jong Il, perioada de studii a lui Kim Jong Un a devenit un subiect interesant pentru serviciile de informaţii, comentează publicaţia britanică. ”Are simţul umorului, s-a înţeles bine cu toată lumea, inclusiv cu elevii din ţări care erau inamice Coreei de Nord”, a declarat, sub protecţia anonimatului, fostul său coleg. ”Politica era un subiect tabu la şcoală. Discutam contradictoriu despre fotbal, nu despre politică”, a adăugat acesta.

Kim Jong Un a fost înscris la această şcoală internaţională din Elveţia, între 1993 şi 1998, sub numele de Chol Pak. El era adus la şcoală cu maşina în fiecare zi, un lucru normal la o şcoală frecventată de copii ai diplomaţilor şi ai familiilor elveţiene bogate, păstrîndu-se confuzia cu privire la faptul dacă acesta era fiul şoferului sau al unui înalt oficial. El locuia la ambasada Coreei de Nord şi era văzut mîncînd în oraş cu ambasadorul. Pînă în prezent, principala informaţie anecdotică despre Kim Jong Un provine de la bucătarul japonez pentru sushi al tatălui său, care şi-a publicat memoriile sub pseudonim. Bucătarul s-a aflat în serviciul lui Kim Jong Il, timp de 20 de ani, iar în memoriile sale îl descrie pe Kim Jong Un ca glumeţ, gras, capabil să-şi ţină singur băuturile şi un fan al jucătorului american de baschet Michael Jordan. El a învăţat să joace baschet la şcoala din Elveţia, în pofida faptului că este scund (circa 1,68 m). ”Un coleg israelian l-a învăţat mişcările din baschet”, a declarat fostul său coleg. ”Petrecea mult timp cu un sud-coreean, deoarece, cred, acesta desena bine benzi desenate japoneze comice, iar Chol Pak era un fan al personajelor japoneze manga”, a mai declarat acesta. Mama lui Kim Jong Un, fosta dansatoare Ko Yong Hi, era de origine japoneză şi a murit, aparent de cancer, în 2004, după revenirea lui Kim Jong Un la Phenian.

Un alt elev nord-coreean, Kwang Chung, care a frecventat aceeaşi şcoală cu Chol Pak, este suspectat a fi garda de corp a acestuia. ”Kwang era mai popular ca Chol pentru că era foarte bun la sport. Cei doi vorbeau despre filmele (guvernatorului american Arnold) Schwarzenegger tot timpul”, potrivit fostului coleg. ”Chol era un elev bun la matematică, dar nu un tocilar şi se implica în proiectele de caritate ale şcolii”, a precizat fostul coleg.