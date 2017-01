Succesul introducerii pensiilor private depinde de impactul campaniei de informare

Succesul introducerii pensiilor facultative va fi unul limitat în primii ani de funcţionare, pentru că numeroşi angajaţi şi o parte din angajatori nu sînt conştienţi de avantajele acestui sistem. "Pentru mine este clar că trebuie să suplimentăm eforturile pe partea de comunicare atît în rîndul salariaţilor, cît şi în rîndul companiilor. Poate că şi Guvernul îşi va asuma răspunderea de a susţine o campanie de informare în rîndul populaţiei", a declarat, ieri, preşedintele ING Asigurări de Viaţă, Bram Boon, prezent la conferinţa "Pensiile private - consolidarea unei noi pieţe", organizată de Finmedia. El a apreciat deschiderea oficialilor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) la discuţiile cu reprezentanţii companiilor de asigurări. "Totuşi, există situaţii cînd se discută ceva, se ajunge la o concluzie, dar după publicarea actelor normative observăm că nu se respectă ce s-a hotărît anterior", a spus Boon. Reprezentantul ING Asigurări de Viaţă a atras atenţia că Parlamentul nu se implică într-o manieră care să arate că sistemul de pensii private reprezintă o prioritate pentru România.

"Pînă cum nu prea am văzut ca Parlamentul să îşi ia în serios rolul de controlor al activităţii CSSPP", a mai spus Boon. Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), Mihai Şeitan, a afirmat că sistemul de pensii private "a intrat în linie dreaptă" şi că în anul 2007 va fi începutul unei noi industrii în România. "Au trecut aproape zece ani de cînd au început discuţiile privind trecerea la sistemul privat de pensii. Dacă startul acestui sistem ar fi avut loc în urmă cu patru ani, deficitul creat s-ar fi ridicat la un miliard de euro, comparativ cu două miliarde de euro în prezent. Pe de altă parte, România are posibilitatea să nu repete greşelile altor state care au început mai devreme reforma sistemului de pensii de stat", a spus Şeitan. Reforma sistemului de pensii are în vedere dezvoltarea segmentului de fonduri private prin transferul treptat al unei părţi din contribuţiile plătite de salariaţi pentru asigurările sociale, prin sistemul public de pensii. Programul se va realiza în două etape, şi anume pensiile obligatorii administrate privat - pilonul II şi pensiile private facultative - pilonul III. Fondurile de pensii facultative vor începe să funcţioneze, cel mai probabil, la 1 ianuarie 2007, iar fondurile de pensii administrate privat ar putea deveni funcţionale la mijlocul anului viitor. Guvernul a aprobat, în acest an, un proiect de modificare a Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Proiectul se află în dezbatere la Senat şi urmează să treacă prin Camera Deputaţilor. Potrivit proiectul de modificare a Legii 411, persoanele în vîrstă de pînă la 35 de ani, asigurate în sistemul public de pensii potrivit Legii 19/2000, vor participa obligatoriu la un fond de pensii administrat privat. Pentru persoanele în vîrstă de pînă la 45 de ani, care sînt deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii, contribuţia la un fond de pensii administrat privat rămîne facultativă.